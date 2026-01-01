Wdróż Elasticsearch jednym kliknięciem.
Rozproszony silnik wyszukiwania i analizy oparty na Apache Lucene do wyszukiwania pełnotekstowego, logowania i analizy danych w czasie rzeczywistym.
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Co możesz zbudować z Elasticsearch
Elasticsearch to rozproszony, RESTful silnik wyszukiwania i analizy, będący sercem Elastic Stack. Zbudowany na Apache Lucene, zapewnia wyszukiwanie pełnotekstowe, złożone agregacje i indeksowanie niemal w czasie rzeczywistym w ogromnych zbiorach danych. Jego rozproszona architektura obsługuje automatyczny sharding i replikację, umożliwiając skalowalność horyzontalną od pojedynczego węzła do dużego klastra.
Samodzielne hostowanie Elasticsearch na Twoim VPS zapewnia dedykowane zasoby dla stałej wydajności zapytań, pełną kontrolę nad konfiguracją indeksów i politykami przechowywania, a także możliwość integracji z własnym stosem logowania, monitorowania i aplikacji bez opłat za dokument czy ograniczeń dostawcy.
Główne cechy Elasticsearch
Wyszukiwanie pełnotekstowe
Potężne wyszukiwanie z oceną trafności, z podświetlaniem, rozmytym dopasowaniem i obsługą synonimów, zbudowane na dojrzałej bibliotece Apache Lucene.
Indeksowanie w czasie rzeczywistym
Dokumenty stają się przeszukiwalne w ciągu milisekund od ich przetworzenia, umożliwiając analizę niemal w czasie rzeczywistym i wyszukiwanie na żywo w stale aktualizowanych zbiorach danych.
Bogate agregacje
Obliczaj metryki, histogramy i wielopoziomowe grupowania w jednym zapytaniu, zasilając interaktywne pulpity nawigacyjne i raporty analityki biznesowej.
Architektura rozproszona
Automatyczne partycjonowanie i replikacja rozprowadzają dane pomiędzy węzłami, zapewniając wysoką dostępność i skalowalność poziomą w miarę wzrostu ilości danych.
RESTful JSON API
Prosty interfejs HTTP/JSON umożliwia każdemu językowi programowania odpytywanie, indeksowanie i zarządzanie danymi bez zastrzeżonych sterowników ani złożonej konfiguracji klienta.
Dlaczego warto uruchomić Elasticsearch na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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