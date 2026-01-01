Elasticsearch to rozproszony, RESTful silnik wyszukiwania i analizy, będący sercem Elastic Stack. Zbudowany na Apache Lucene, zapewnia wyszukiwanie pełnotekstowe, złożone agregacje i indeksowanie niemal w czasie rzeczywistym w ogromnych zbiorach danych. Jego rozproszona architektura obsługuje automatyczny sharding i replikację, umożliwiając skalowalność horyzontalną od pojedynczego węzła do dużego klastra.

Samodzielne hostowanie Elasticsearch na Twoim VPS zapewnia dedykowane zasoby dla stałej wydajności zapytań, pełną kontrolę nad konfiguracją indeksów i politykami przechowywania, a także możliwość integracji z własnym stosem logowania, monitorowania i aplikacji bez opłat za dokument czy ograniczeń dostawcy.