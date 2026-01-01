Wdróż Euro-Office DocumentServer w instalacji jednym kliknięciem.
Suwerenny europejski, samodzielnie hostowany pakiet biurowy do wspólnego edytowania dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji w przeglądarce.
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Co możesz zbudować z Euro-Office DocumentServer
Euro-Office DocumentServer to pakiet biurowy online typu open-source, który umożliwia przeglądarkową edycję kolaboracyjną formatów DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP i PDF we własnej infrastrukturze. Zbudowany na bazie kodu ONLYOFFICE DocumentServer na licencji AGPL i zmieniony pod kątem europejskiej suwerenności cyfrowej, służy jako gotowy do użycia backend do edycji kolaboracyjnej dla platform takich jak Nextcloud i ownCloud.
Samodzielne hostowanie Euro-Office DocumentServer przechowuje każdy dokument, sesję edycji i wywołanie integracji w Twoim VPS — żadna chmura zewnętrzna nie dotyka treści. Uwierzytelnianie tokenem JWT domyślnie zabezpiecza API, a dołączona do pakietu implementacja dostarcza PostgreSQL, RabbitMQ i Redis wstępnie skonfigurowane dla gotowego do produkcji serwera edycyjnego.
Główne cechy Euro-Office DocumentServer
Suwerenny z założenia
Prowadzony przez Europę fork AGPL skoncentrowany na cyfrowej suwerenności — każdy dokument, log i wiersz bazy danych pozostaje na infrastrukturze, którą kontrolujesz.
Wspólna edycja w czasie rzeczywistym
Wielu użytkowników edytuje ten sam dokument, arkusz kalkulacyjny lub prezentację jednocześnie z aktywnymi kursorami, komentarzami i śledzonymi zmianami.
Kompatybilność z MS Office
Otwiera i zapisuje pliki DOCX, XLSX i PPTX z zachowaniem wysokiej wierności układu, z natywną obsługą ODT, ODS i ODP.
Bezpieczeństwo API JWT
Walidacja tokenów JSON Web Token chroni każde wywołanie API, dzięki czemu tylko autoryzowane integracje i klienci mogą łączyć się z serwerem edycyjnym.
Integracja Nextcloud
Wtyczkowy backend do edycji kolaboracyjnej dla Nextcloud, ownCloud i innych platform, które już obsługują konektory ONLYOFFICE.
PDF i edycja formularzy
Edytuj pliki PDF i twórz wypełnialne formularze PDF bezpośrednio w przeglądarce, bez dodatkowego oprogramowania lub wtyczek.
Dlaczego warto uruchomić Euro-Office DocumentServer na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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