Euro-Office DocumentServer to pakiet biurowy online typu open-source, który umożliwia przeglądarkową edycję kolaboracyjną formatów DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP i PDF we własnej infrastrukturze. Zbudowany na bazie kodu ONLYOFFICE DocumentServer na licencji AGPL i zmieniony pod kątem europejskiej suwerenności cyfrowej, służy jako gotowy do użycia backend do edycji kolaboracyjnej dla platform takich jak Nextcloud i ownCloud.

Samodzielne hostowanie Euro-Office DocumentServer przechowuje każdy dokument, sesję edycji i wywołanie integracji w Twoim VPS — żadna chmura zewnętrzna nie dotyka treści. Uwierzytelnianie tokenem JWT domyślnie zabezpiecza API, a dołączona do pakietu implementacja dostarcza PostgreSQL, RabbitMQ i Redis wstępnie skonfigurowane dla gotowego do produkcji serwera edycyjnego.