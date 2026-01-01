Wdróż Hermes Workspace jednym kliknięciem.
Otwartoźródłowe centrum dowodzenia dla Twojego agenta AI Hermes — czat, pamięć, umiejętności, terminal i pliki w jednym interfejsie.
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Co możesz zbudować z Hermes Workspace
Hermes Workspace to otwarty interfejs sieciowy, który przekształca agenta AI Hermes (firmy NousResearch) w w pełni funkcjonalne centrum dowodzenia. Łączy w sobie czat wielomodelowy, trwałą pamięć, katalog ponad 100 umiejętności, zintegrowany terminal natywny dla przeglądarki oraz Conductor do orkiestracji równoległych subagentów — wszystko w jednym, samodzielnie hostowanym interfejsie.
Samodzielne hostowanie Hermes Workspace na Twoim VPS oznacza, że Twoje rozmowy, pamięć agenta i dane uwierzytelniające pozostają na Twojej własnej infrastrukturze. Zyskujesz pełną kontrolę nad tym, którego dostawcę AI używasz (Anthropic, OpenAI, OpenRouter, Ollama, Groq, Mistral i inni), bez opłat za wiadomość i bez danych opuszczających Twój serwer.
Główne cechy Hermes Workspace
Czat Wielomodelowy
Przełączaj się między modelami lokalnymi Claude, GPT, Gemini, Ollama i dowolnym punktem końcowym zgodnym z OpenAI w trakcie rozmowy, bez utraty kontekstu.
Pamięć trwała i ponad 100 umiejętności
Agent pamięta między sesjami i może czerpać z obszernego katalogu umiejętności. Przeglądaj i edytuj pamięć oraz umiejętności na żywo z interfejsu użytkownika.
Zintegrowana Konsola
Uruchamiaj polecenia bezpośrednio w obszarze roboczym z pełnokolorowym, natywnym dla przeglądarki pty — bez przełączania się do oddzielnej sesji SSH.
Koordynator — Agenci równolegli
Twórz i monitoruj wiele podagentów równolegle za pomocą orkiestratora misji Conductor i aktywnej siatki pracowników.
Najpierw mobilna PWA
Pełna zgodność funkcji na komputerach stacjonarnych, tabletach i telefonach. Zainstaluj na Twoim ekranie głównym i uruchamiaj z powiadomieniami push.
Własność samodzielnie hostowanych danych
Wszystkie sesje agentów, pamięć i dane uwierzytelniające API pozostają na Twoim VPS bez limitów użytkowania i bez udostępniania danych stronom trzecim.
Dlaczego warto uruchomić Hermes Workspace na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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