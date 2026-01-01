Hermes Workspace to otwarty interfejs sieciowy, który przekształca agenta AI Hermes (firmy NousResearch) w w pełni funkcjonalne centrum dowodzenia. Łączy w sobie czat wielomodelowy, trwałą pamięć, katalog ponad 100 umiejętności, zintegrowany terminal natywny dla przeglądarki oraz Conductor do orkiestracji równoległych subagentów — wszystko w jednym, samodzielnie hostowanym interfejsie.

Samodzielne hostowanie Hermes Workspace na Twoim VPS oznacza, że Twoje rozmowy, pamięć agenta i dane uwierzytelniające pozostają na Twojej własnej infrastrukturze. Zyskujesz pełną kontrolę nad tym, którego dostawcę AI używasz (Anthropic, OpenAI, OpenRouter, Ollama, Groq, Mistral i inni), bez opłat za wiadomość i bez danych opuszczających Twój serwer.