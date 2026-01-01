Wdróż Documenso jednym kliknięciem.
Platforma open-source do podpisywania dokumentów, umożliwiająca prawnie wiążące podpisy cyfrowe z pełną własnością danych.
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Co możesz zbudować z Documenso
Documenso to otwartoźródłowa alternatywa dla DocuSign, stworzona dla organizacji, które potrzebują bezpiecznych, prawnie wiążących podpisów cyfrowych bez oddawania kontroli nad wrażliwymi dokumentami zewnętrznemu dostawcy SaaS. Obsługuje wielostronne przepływy pracy podpisywania, szablony dokumentów i kompleksowe ścieżki audytu, z przejrzystym interfejsem odpowiednim dla zespołów prawnych, HR i finansowych.
Samodzielne hostowanie Documenso na Twoim VPS utrzymuje każdy dokument, podpis i zapis audytu na Twojej własnej infrastrukturze. Nie ma opłat za dokument, limitów przechowywania narzuconych przez dostawcę ani ryzyka ujawnienia danych za pośrednictwem współdzielonej platformy. Lokalne zarządzanie certyfikatami i konfigurowalny SMTP zapewniają, że proces podpisywania pozostaje całkowicie pod Twoją kontrolą.
Główne cechy Documenso
Podpisywanie wielostronne
Kieruj dokumenty do wielu sygnatariuszy w kolejności sekwencyjnej lub równoległej i śledź status ukończenia w czasie rzeczywistym.
Kompleksowe dzienniki audytu
Każde działanie jest rejestrowane ze znacznikami czasu i adresami IP, tworząc ścieżkę dowodową wymaganą do celów prawnych i zgodności.
Szablony dokumentów
Zapisz często używane struktury dokumentów jako szablony, aby przyspieszyć powtarzające się procesy podpisywania, takie jak umowy i NDA.
Lokalne podpisywanie certyfikatów
Dokumenty są podpisywane przy użyciu lokalnie zarządzanego certyfikatu, zachowując proces kryptograficzny w całości w Twojej infrastrukturze.
Powiadomienia e-mail
Automatyczne przypomnienia i aktualizacje statusu informują wszystkie strony bez ręcznego monitorowania ze strony nadawców dokumentów.
Dlaczego warto uruchomić Documenso na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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