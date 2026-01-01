Documenso to otwartoźródłowa alternatywa dla DocuSign, stworzona dla organizacji, które potrzebują bezpiecznych, prawnie wiążących podpisów cyfrowych bez oddawania kontroli nad wrażliwymi dokumentami zewnętrznemu dostawcy SaaS. Obsługuje wielostronne przepływy pracy podpisywania, szablony dokumentów i kompleksowe ścieżki audytu, z przejrzystym interfejsem odpowiednim dla zespołów prawnych, HR i finansowych.

Samodzielne hostowanie Documenso na Twoim VPS utrzymuje każdy dokument, podpis i zapis audytu na Twojej własnej infrastrukturze. Nie ma opłat za dokument, limitów przechowywania narzuconych przez dostawcę ani ryzyka ujawnienia danych za pośrednictwem współdzielonej platformy. Lokalne zarządzanie certyfikatami i konfigurowalny SMTP zapewniają, że proces podpisywania pozostaje całkowicie pod Twoją kontrolą.