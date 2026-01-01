Neko to samodzielnie hostowana wirtualna przeglądarka, która przesyła strumień sesji przeglądarki na żywo przez WebRTC, dzięki czemu wielu użytkowników może ją jednocześnie przeglądać i kontrolować. Pierwotnie stworzona do wspólnego oglądania, rozwinęła się w wszechstronną platformę zdalnej przeglądarki, obsługującą Firefox, Chromium i inne silniki z trwałą pamięcią profili.

Samodzielne hostowanie Neko na Twoim własnym VPS daje Ci kontrolę nad tym, kto może uzyskać dostęp do sesji, chroni Twój domowy adres IP i zapewnia przepustowość wysyłania potrzebną do płynnego przesyłania strumieniowego do każdego podłączonego widza bez polegania na usługach udostępniania ekranu stron trzecich.