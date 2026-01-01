Wdróż Neko jednym kliknięciem.
Wirtualna przeglądarka hostowana samodzielnie, która przesyła strumieniowo wspólną sesję do wielu użytkowników w czasie rzeczywistym za pośrednictwem WebRTC.
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Co możesz zbudować z Neko
Neko to samodzielnie hostowana wirtualna przeglądarka, która przesyła strumień sesji przeglądarki na żywo przez WebRTC, dzięki czemu wielu użytkowników może ją jednocześnie przeglądać i kontrolować. Pierwotnie stworzona do wspólnego oglądania, rozwinęła się w wszechstronną platformę zdalnej przeglądarki, obsługującą Firefox, Chromium i inne silniki z trwałą pamięcią profili.
Samodzielne hostowanie Neko na Twoim własnym VPS daje Ci kontrolę nad tym, kto może uzyskać dostęp do sesji, chroni Twój domowy adres IP i zapewnia przepustowość wysyłania potrzebną do płynnego przesyłania strumieniowego do każdego podłączonego widza bez polegania na usługach udostępniania ekranu stron trzecich.
Główne cechy Neko
Strumieniowanie WebRTC w czasie rzeczywistym
Strumieniowanie z ultraniskim opóźnieniem sprawia, że interakcja ze zdalną przeglądarką jest tak responsywna, jak przeglądanie lokalne, nawet dla wielu jednoczesnych widzów.
Kontrola wielu użytkowników
Wielu użytkowników może współdzielić kontrolę kursora i wprowadzanie z klawiatury w tej samej sesji, z wizualnymi wskaźnikami pokazującymi pozycję kursora każdego uczestnika.
Dostęp oparty na rolach
Role administratora i członka pozwalają na bieżąco przyznawać lub odbierać kontrolę, chroniąc wrażliwe operacje, jednocześnie umożliwiając wspólne przeglądanie.
Trwały Profil Przeglądarki
Ustawienia przeglądarki, zakładki i dane sesji są przechowywane w nazwanym woluminie, dzięki czemu Twoja wirtualna przeglądarka wznowi pracę dokładnie w miejscu, w którym ją przerwała po ponownym uruchomieniu.
Elastyczne silniki przeglądarek
Wybierz spośród Firefox, Chromium, ungoogled-chromium i innych wariantów, aby dopasować do Twoich wymagań dotyczących prywatności, kompatybilności lub funkcji.
Dlaczego warto uruchomić Neko na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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