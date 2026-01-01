Sonatype Nexus Repository Manager to standardowe w branży repozytorium artefaktów do przechowywania, organizowania i dystrybucji artefaktów kompilacji we wszystkich głównych formatach pakietów. Służy jako uniwersalna pamięć podręczna proxy dla Maven Central, npm, PyPI, Docker Hub i dziesiątek innych rejestrów, dramatycznie zmniejszając liczbę zewnętrznych pobrań i przyspieszając kompilacje.

Samodzielne hostowanie Nexus na własnym VPS daje Ci pełną kontrolę nad przechowywaniem artefaktów, zasadami dostępu i skanowaniem bezpieczeństwa. Zespoły otrzymują jedno źródło prawdy dla wszystkich zależności — publicznych i prywatnych — bez cen za użytkownika lub limitów pamięci masowej w chmurze.