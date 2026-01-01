Wdróż Nexus Repository Manager w instalacji jednym kliknięciem.
Uniwersalny menedżer repozytoriów artefaktów obsługujący Maven, npm, Docker, PyPI i wiele więcej.
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Co możesz zbudować z Nexus Repository Manager
Sonatype Nexus Repository Manager to standardowe w branży repozytorium artefaktów do przechowywania, organizowania i dystrybucji artefaktów kompilacji we wszystkich głównych formatach pakietów. Służy jako uniwersalna pamięć podręczna proxy dla Maven Central, npm, PyPI, Docker Hub i dziesiątek innych rejestrów, dramatycznie zmniejszając liczbę zewnętrznych pobrań i przyspieszając kompilacje.
Samodzielne hostowanie Nexus na własnym VPS daje Ci pełną kontrolę nad przechowywaniem artefaktów, zasadami dostępu i skanowaniem bezpieczeństwa. Zespoły otrzymują jedno źródło prawdy dla wszystkich zależności — publicznych i prywatnych — bez cen za użytkownika lub limitów pamięci masowej w chmurze.
Główne cechy Nexus Repository Manager
Uniwersalne wsparcie formatu
Hostuj i udostępniaj jako proxy Maven, npm, NuGet, PyPI, Docker, Helm, Go i wiele innych formatów z jednej instancji.
Proxy i pamięć podręczna
Buforuj zdalne artefakty lokalnie, aby kompilacje nigdy nie zawiodły, ponieważ rejestr nadrzędny jest wolny lub niedostępny.
Prywatne repozytoria
Publikuj autorskie biblioteki i obrazy Docker w prywatnych, hostowanych repozytoriach z precyzyjną kontrolą dostępu.
Wyszukiwanie komponentów
Wyszukiwanie pełnotekstowe we wszystkich repozytoriach pozwala programistom szybko znaleźć konkretne wersje artefaktów oraz ich metadane.
Dostęp oparty na rolach
Zdefiniuj szczegółowe uprawnienia dla każdego repozytorium, aby zespoły widziały i publikowały tylko w repozytoriach, które posiadają.
Dlaczego warto uruchomić Nexus Repository Manager na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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