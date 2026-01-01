LibreChat to samodzielnie hostowana alternatywa dla ChatGPT z ponad 15 000 gwiazdek na GitHubie, która zapewnia Ci jeden, dopracowany interfejs do interakcji z wieloma dostawcami AI. Obsługuje modele OpenAI GPT, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI oraz lokalnie hostowane modele za pośrednictwem Ollama — wszystko z jednego wdrożenia, bez przełączania się między różnymi panelami dostawców.

Ten szablon zawiera kompletny stos LibreChat: MongoDB do przechowywania rozmów, MeiliSearch do wyszukiwania pełnotekstowego w historii czatów oraz wektorową bazę danych PostgreSQL do zapytań dokumentów RAG. Uruchomienie go na Twoim własnym VPS utrzymuje poufne rozmowy na Twojej infrastrukturze, jednocześnie dając Ci pełną kontrolę nad kluczami API, dostępem użytkowników i zarządzaniem kosztami.