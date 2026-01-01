Wdróż LibreChat jednym kliknięciem.
Otwartoźródłowa platforma czatu AI zapewniająca ujednolicony interfejs dla OpenAI, Anthropic, Google Gemini oraz modeli lokalnych.
Wybierz plan VPS dla LibreChat
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z LibreChat
LibreChat to samodzielnie hostowana alternatywa dla ChatGPT z ponad 15 000 gwiazdek na GitHubie, która zapewnia Ci jeden, dopracowany interfejs do interakcji z wieloma dostawcami AI. Obsługuje modele OpenAI GPT, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI oraz lokalnie hostowane modele za pośrednictwem Ollama — wszystko z jednego wdrożenia, bez przełączania się między różnymi panelami dostawców.
Ten szablon zawiera kompletny stos LibreChat: MongoDB do przechowywania rozmów, MeiliSearch do wyszukiwania pełnotekstowego w historii czatów oraz wektorową bazę danych PostgreSQL do zapytań dokumentów RAG. Uruchomienie go na Twoim własnym VPS utrzymuje poufne rozmowy na Twojej infrastrukturze, jednocześnie dając Ci pełną kontrolę nad kluczami API, dostępem użytkowników i zarządzaniem kosztami.
Główne cechy LibreChat
Wielodostawcowy dostęp do AI
Połącz modele OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Azure OpenAI i lokalne modele Ollama i przełączaj się między nimi w jednej sesji czatu.
Zapytania do dokumentów RAG
Prześlij dokumenty i wysyłaj do nich zapytania za pomocą dowolnego podłączonego modelu AI, korzystając z wbudowanego potoku wyszukiwania opartego na pgvector.
Wyszukiwanie rozmów
Znajdź przeszłe czaty natychmiastowo dzięki wyszukiwaniu pełnotekstowemu obsługiwanemu przez MeiliSearch w całej historii Twoich rozmów.
Zarządzanie użytkownikami
Zarejestruj wielu użytkowników z logowaniem za pomocą adresu e-mail/hasła, centralnie zarządzaj dostępem do kluczy API i śledź zużycie tokenów przez poszczególnych użytkowników.
Kompletna Prywatność
Wszystkie rozmowy z AI i przesłane dokumenty pozostają na Twoim VPS — bez gromadzenia danych przez osoby trzecie poza interfejsami API dostawców AI, których wybierzesz.
Dlaczego warto uruchomić LibreChat na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.