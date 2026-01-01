Wdróż Rivet jednym kliknięciem.
Środowisko wykonawcze open-source dla aktorów z zachowaniem stanu, napędzające agentów AI, aplikacje współpracujące i trwałe przepływy pracy.
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Co możesz zbudować z Rivet
Rivet to silnik orkiestracji typu open-source dla aktorów Rivet — długo działających, lekkich procesów, których stan znajduje się w pamięci i jest automatycznie utrwalany. W przeciwieństwie do bezstanowych środowisk uruchomieniowych serverless, każdy aktor utrzymuje swój własny stan wspierany przez SQLite, adresowalną tożsamość i dziennik zdarzeń, co czyni go naturalnym rozwiązaniem dla agentów AI, sesji gier wieloosobowych, edytorów współpracujących i trwałych przepływów pracy.
Samodzielne hostowanie Rivet na własnym VPS utrzymuje stan aktora, pamięć agenta i dane przepływu pracy w pełni pod Twoją kontrolą, bez opłat za każde wykonanie. Dołączony silnik zawiera wbudowany pulpit nawigacyjny Inspector do przeglądania stanu aktora, ponownego odtwarzania przepływów pracy i debugowania ruchu na żywo bez instrumentowania kodu aplikacji.
Główne cechy Rivet
Aktorzy stanowi
Długotrwałe procesy ze stanem w pamięci, trwałością SQLite i stabilnymi, adresowalnymi tożsamościami dla agentów AI i sesji wieloosobowych.
Niezawodne przepływy pracy
Środowisko wykonawcze przepływu pracy przetrwa awarie i ponowne uruchomienia, odtwarzając historię zdarzeń, dzięki czemu logika biznesowa wznawia działanie dokładnie w miejscu, w którym została przerwana.
Wbudowany Inspektor
Pulpit przeglądarki do przeglądania baz danych SQLite aktorów, inspekcji stanu przepływu pracy, monitorowania zdarzeń i sterowania aktorami za pomocą REPL.
Wielojęzyczne SDKs
Połącz runnerów za pośrednictwem oficjalnych pakietów SDK RivetKit dla TypeScript, Rust, Python i Swift bez przepisywania istniejących usług.
Pamięć masowa systemu plików
Gotowe do produkcji wdrożenie jednowęzłowe, wspierane przez wbudowany magazyn RocksDB — nie jest wymagana zewnętrzna baza danych, aby rozpocząć.
Planowanie kontenerów
Planuje uruchamianie kodu użytkownika w kontenerach na węzłach wykonawczych, ułatwiając uruchamianie agentów i serwerów gier obok silnika.
Dlaczego warto uruchomić Rivet na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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