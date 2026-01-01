Rivet to silnik orkiestracji typu open-source dla aktorów Rivet — długo działających, lekkich procesów, których stan znajduje się w pamięci i jest automatycznie utrwalany. W przeciwieństwie do bezstanowych środowisk uruchomieniowych serverless, każdy aktor utrzymuje swój własny stan wspierany przez SQLite, adresowalną tożsamość i dziennik zdarzeń, co czyni go naturalnym rozwiązaniem dla agentów AI, sesji gier wieloosobowych, edytorów współpracujących i trwałych przepływów pracy.

Samodzielne hostowanie Rivet na własnym VPS utrzymuje stan aktora, pamięć agenta i dane przepływu pracy w pełni pod Twoją kontrolą, bez opłat za każde wykonanie. Dołączony silnik zawiera wbudowany pulpit nawigacyjny Inspector do przeglądania stanu aktora, ponownego odtwarzania przepływów pracy i debugowania ruchu na żywo bez instrumentowania kodu aplikacji.