Do 69% zniżki na Bionic GPT

Wdróż Bionic GPT jednym kliknięciem.

Samoobsługowa, lokalna alternatywa dla ChatGPT z czatem zespołowym, asystentami zasilanymi RAG i kontrolą dostępu opartą na rolach dla przedsiębiorstw.

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VPS zarządzany przez AI
23,99  /mies.
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Wdróż Bionic GPT jednym kliknięciem.

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68% zniżki
KVM 1
74,99 
23,99  /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
62% zniżki
KVM 2
91,99 
34,99  /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99 
46,99  /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99 
93,99  /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99 
23,99  /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
62% zniżki
KVM 2
91,99 
34,99  /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99 
46,99  /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99 
93,99  /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Bionic GPT

Bionic GPT to otwartoźródłowy zamiennik ChatGPT do instalacji lokalnej, przeznaczony dla organizacji, które potrzebują generatywnej AI, jednocześnie zachowując ścisłą poufność danych. Zbudowany wokół wysokowydajnego rdzenia Rust, łączy znany interfejs w stylu ChatGPT z funkcjami dla przedsiębiorstw, takimi jak przestrzenie robocze dla zespołów, kontrola dostępu oparta na rolach, ścieżki audytu oraz agentowe potoki Retrieval-Augmented Generation dla dowolnego formatu dokumentów.

Samodzielne hostowanie Bionic GPT na Twoim VPS-ie utrzymuje monity, historię czatów, osadzenia i przesłane dokumenty w infrastrukturze, którą kontrolujesz, bez opłat za użytkownika i udostępniania danych stronom trzecim. Platforma łączy się z dowolnym modelem kompatybilnym z OpenAI — lokalnymi instancjami Ollama lub zdalnymi dostawcami — i zawiera PostgreSQL z pgvector do wyszukiwania semantycznego oraz dedykowany silnik RAG do ingestii dokumentów i generowania osadzeń.

Rozpocznij
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Główne cechy Bionic GPT

Znajome doświadczenie czatu

Dopracowany interfejs w stylu ChatGPT z historią czatów i pełnymi motywami pozwala zespołom na przyjęcie narzędzia bez konieczności ponownego szkolenia, podczas gdy szybki interfejs użytkownika Rust zapewnia płynne interakcje.

Agentowi asystenci RAG

Twórz asystentów opartych na Twoich własnych dokumentach — PDF, HTML, CSV, PPTX i innych — z bezkodowym dzieleniem na fragmenty, osadzaniem i promptami systemowymi konfigurowanymi za pośrednictwem interfejsu internetowego.

Zespoły i RBAC

Organizuj użytkowników w izolowane przestrzenie robocze zespołów, zarządzaj dostępem do funkcji za pomocą ról z Twojego SSO i egzekwuj limity użycia tokenów dla poszczególnych ról, aby sprawiedliwie dzielić pojemność modelu.

Przynieś dowolny LLM

Połącz się z lokalnymi modelami za pośrednictwem Ollama lub zdalnymi dostawcami, korzystając z interfejsów API zgodnych z OpenAI, i pozwól użytkownikom przełączać się między modelami bez opuszczania rozmowy.

Prywatność w fazie projektowania

Dokumenty, osadzenia i historia czatu pozostają w Twoim VPS, a zabezpieczenia na poziomie wierszy Postgres oraz minimalne kontenery zbudowane od podstaw zapewniają głęboką obronę.

Dlaczego warto uruchomić Bionic GPT na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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