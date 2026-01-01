Bionic GPT to otwartoźródłowy zamiennik ChatGPT do instalacji lokalnej, przeznaczony dla organizacji, które potrzebują generatywnej AI, jednocześnie zachowując ścisłą poufność danych. Zbudowany wokół wysokowydajnego rdzenia Rust, łączy znany interfejs w stylu ChatGPT z funkcjami dla przedsiębiorstw, takimi jak przestrzenie robocze dla zespołów, kontrola dostępu oparta na rolach, ścieżki audytu oraz agentowe potoki Retrieval-Augmented Generation dla dowolnego formatu dokumentów.

Samodzielne hostowanie Bionic GPT na Twoim VPS-ie utrzymuje monity, historię czatów, osadzenia i przesłane dokumenty w infrastrukturze, którą kontrolujesz, bez opłat za użytkownika i udostępniania danych stronom trzecim. Platforma łączy się z dowolnym modelem kompatybilnym z OpenAI — lokalnymi instancjami Ollama lub zdalnymi dostawcami — i zawiera PostgreSQL z pgvector do wyszukiwania semantycznego oraz dedykowany silnik RAG do ingestii dokumentów i generowania osadzeń.