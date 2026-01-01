Wdróż Bionic GPT jednym kliknięciem.
Samoobsługowa, lokalna alternatywa dla ChatGPT z czatem zespołowym, asystentami zasilanymi RAG i kontrolą dostępu opartą na rolach dla przedsiębiorstw.
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Co możesz zbudować z Bionic GPT
Bionic GPT to otwartoźródłowy zamiennik ChatGPT do instalacji lokalnej, przeznaczony dla organizacji, które potrzebują generatywnej AI, jednocześnie zachowując ścisłą poufność danych. Zbudowany wokół wysokowydajnego rdzenia Rust, łączy znany interfejs w stylu ChatGPT z funkcjami dla przedsiębiorstw, takimi jak przestrzenie robocze dla zespołów, kontrola dostępu oparta na rolach, ścieżki audytu oraz agentowe potoki Retrieval-Augmented Generation dla dowolnego formatu dokumentów.
Samodzielne hostowanie Bionic GPT na Twoim VPS-ie utrzymuje monity, historię czatów, osadzenia i przesłane dokumenty w infrastrukturze, którą kontrolujesz, bez opłat za użytkownika i udostępniania danych stronom trzecim. Platforma łączy się z dowolnym modelem kompatybilnym z OpenAI — lokalnymi instancjami Ollama lub zdalnymi dostawcami — i zawiera PostgreSQL z pgvector do wyszukiwania semantycznego oraz dedykowany silnik RAG do ingestii dokumentów i generowania osadzeń.
Główne cechy Bionic GPT
Znajome doświadczenie czatu
Dopracowany interfejs w stylu ChatGPT z historią czatów i pełnymi motywami pozwala zespołom na przyjęcie narzędzia bez konieczności ponownego szkolenia, podczas gdy szybki interfejs użytkownika Rust zapewnia płynne interakcje.
Agentowi asystenci RAG
Twórz asystentów opartych na Twoich własnych dokumentach — PDF, HTML, CSV, PPTX i innych — z bezkodowym dzieleniem na fragmenty, osadzaniem i promptami systemowymi konfigurowanymi za pośrednictwem interfejsu internetowego.
Zespoły i RBAC
Organizuj użytkowników w izolowane przestrzenie robocze zespołów, zarządzaj dostępem do funkcji za pomocą ról z Twojego SSO i egzekwuj limity użycia tokenów dla poszczególnych ról, aby sprawiedliwie dzielić pojemność modelu.
Przynieś dowolny LLM
Połącz się z lokalnymi modelami za pośrednictwem Ollama lub zdalnymi dostawcami, korzystając z interfejsów API zgodnych z OpenAI, i pozwól użytkownikom przełączać się między modelami bez opuszczania rozmowy.
Prywatność w fazie projektowania
Dokumenty, osadzenia i historia czatu pozostają w Twoim VPS, a zabezpieczenia na poziomie wierszy Postgres oraz minimalne kontenery zbudowane od podstaw zapewniają głęboką obronę.
Dlaczego warto uruchomić Bionic GPT na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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