Wdróż OpenViking jednym kliknięciem.
Baza danych kontekstu typu open-source dla agentów AI, wykorzystująca paradygmat systemu plików do ujednolicenia wspomnień, zasobów i umiejętności.
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Co możesz zbudować z OpenViking
OpenViking to baza danych kontekstu typu open-source, stworzona specjalnie dla agentów AI, opracowana przez Volcengine (platformę chmurową ByteDance). Zamiast rozpraszać kontekst AI w wektorowych osadzeniach, OpenViking wprowadza paradygmat systemu plików z protokołem viking://, który organizuje wspomnienia, zasoby i umiejętności agentów w ujednoliconą, nawigowalną strukturę. Warstwowe ładowanie kontekstu (L0/L1/L2) zmniejsza zużycie tokenów poprzez pobieranie treści na żądanie, zamiast ładowania całych baz wiedzy z góry.
Samodzielne hostowanie OpenViking na własnym VPS zapewnia pełną kontrolę nad wrażliwą pamięcią agentów, wiedzą biznesową i danymi uwierzytelniającymi API — co jest kluczowe dla organizacji z rygorystycznymi wymogami dotyczącymi zarządzania danymi. Ty wybierasz dostawcę osadzeń (OpenAI, Jina lub Volcengine) i zachowujesz własność każdego bajtu, którego uczą się Twoi agenci.
Główne cechy OpenViking
Paradygmat kontekstu systemu plików
Organizuje pamięci agentów, zasoby i umiejętności w ramach protokołu viking://, czyniąc kontekst tak łatwym do nawigacji jak system plików, zamiast płaskiego magazynu osadzeń.
Stopniowe ładowanie kontekstu
Ładowanie L0/L1/L2 pobiera zawartość na żądanie, drastycznie zmniejszając zużycie tokenów bez poświęcania głębi wiedzy dostępnej dla agentów.
Wielodostawcowe osadzenia
Obsługuje dostawców osadzania OpenAI, Jina i Volcengine, dzięki czemu możesz używać Twoich istniejących kluczy API i preferowanego modelu bez uzależnienia od dostawcy.
Samorozwijający się kontekst
Agenci mogą z czasem aktualizować i iterować własną bazę wiedzy, umożliwiając ciągłe uczenie się bez ręcznej interwencji.
Rekurencyjne pobieranie katalogu
Łączy strukturalną nawigację po katalogach z wyszukiwaniem semantycznym, aby wyświetlić najbardziej odpowiedni kontekst dla każdego zapytania agenta.
Dlaczego warto uruchomić OpenViking na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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