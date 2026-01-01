OpenViking to baza danych kontekstu typu open-source, stworzona specjalnie dla agentów AI, opracowana przez Volcengine (platformę chmurową ByteDance). Zamiast rozpraszać kontekst AI w wektorowych osadzeniach, OpenViking wprowadza paradygmat systemu plików z protokołem viking://, który organizuje wspomnienia, zasoby i umiejętności agentów w ujednoliconą, nawigowalną strukturę. Warstwowe ładowanie kontekstu (L0/L1/L2) zmniejsza zużycie tokenów poprzez pobieranie treści na żądanie, zamiast ładowania całych baz wiedzy z góry.

Samodzielne hostowanie OpenViking na własnym VPS zapewnia pełną kontrolę nad wrażliwą pamięcią agentów, wiedzą biznesową i danymi uwierzytelniającymi API — co jest kluczowe dla organizacji z rygorystycznymi wymogami dotyczącymi zarządzania danymi. Ty wybierasz dostawcę osadzeń (OpenAI, Jina lub Volcengine) i zachowujesz własność każdego bajtu, którego uczą się Twoi agenci.