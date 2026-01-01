InvoiceShelf to samodzielnie hostowana platforma do fakturowania i rozliczania dla freelancerów, konsultantów i małych firm, które potrzebują profesjonalnego rozwiązania do fakturowania bez miesięcznych opłat SaaS. Obejmuje ona kompletny proces rozliczeniowy: klientów, pozycji, faktur, kosztorysów, wydatków i płatności — z obsługą wielu walut, stawek podatkowych i konfigurowalnych szablonów PDF.

Hostowanie InvoiceShelf na własnym VPS zapewnia prywatność Twoich danych finansowych i rekordów klientów na infrastrukturze, którą kontrolujesz. Dzięki wbudowanej integracji z bramką płatności Stripe oraz portalowi klienta, gdzie klienci mogą przeglądać i opłacać faktury online, otrzymujesz dopracowane doświadczenie rozliczeniowe bez opłat za pojedynczą fakturę lub uzależnienia od dostawcy.