Wdróż InvoiceShelf jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowana otwartoźródłowa platforma do fakturowania dla freelancerów i małych firm, wcześniej znana jako Crater.
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Co możesz zbudować z InvoiceShelf
InvoiceShelf to samodzielnie hostowana platforma do fakturowania i rozliczania dla freelancerów, konsultantów i małych firm, które potrzebują profesjonalnego rozwiązania do fakturowania bez miesięcznych opłat SaaS. Obejmuje ona kompletny proces rozliczeniowy: klientów, pozycji, faktur, kosztorysów, wydatków i płatności — z obsługą wielu walut, stawek podatkowych i konfigurowalnych szablonów PDF.
Hostowanie InvoiceShelf na własnym VPS zapewnia prywatność Twoich danych finansowych i rekordów klientów na infrastrukturze, którą kontrolujesz. Dzięki wbudowanej integracji z bramką płatności Stripe oraz portalowi klienta, gdzie klienci mogą przeglądać i opłacać faktury online, otrzymujesz dopracowane doświadczenie rozliczeniowe bez opłat za pojedynczą fakturę lub uzależnienia od dostawcy.
Główne cechy InvoiceShelf
Faktury i wyceny
Twórz profesjonalne faktury i kosztorysy z konfigurowalnymi szablonami i automatycznym generowaniem plików PDF dla każdego dokumentu.
Portal płatności online
Klienci mogą przeglądać, pobierać i opłacać faktury online za pośrednictwem portalu samoobsługowego z integracją bramki płatności Stripe.
Śledzenie wydatków
Rejestruj i kategoryzuj wydatki firmowe wraz z fakturami, aby mieć pełny obraz finansowy w jednym miejscu.
Obsługa wielu walut
Fakturuj klientów w ich lokalnej walucie z konfigurowalnymi kursami wymiany i wyborem waluty dla każdej faktury.
Zarządzanie podatkami
Zdefiniuj wiele stawek podatkowych i zastosuj je do pozycji lub do faktury, aby obsłużyć VAT, GST i inne struktury podatkowe.
Dlaczego warto uruchomić InvoiceShelf na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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