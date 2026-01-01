Wdróż Cerbos z instalacją jednym kliknięciem.
Open-source, niezależna od języka usługa autoryzacji do pisania uwzględniających kontekst zasad kontroli dostępu jako kod.
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Co możesz zbudować z Cerbos
Cerbos to samodzielnie hostowany punkt decyzyjny zasad, który oddziela logikę autoryzacji od kodu Twojej aplikacji. Zamiast rozpraszać sprawdzenia uprawnień w różnych usługach, definiujesz zasady dotyczące zasobów i podmiotów jako kontrolowane wersjami pliki YAML, a Cerbos odpowiada na pytania autoryzacyjne za pośrednictwem interfejsu API REST i gRPC w czasie reakcji poniżej milisekundy.
Samodzielne hostowanie Cerbos na Twoim własnym VPS sprawia, że każda decyzja autoryzacyjna i dziennik audytu pozostają w całości w Twojej infrastrukturze — żadna usługa zewnętrzna nie widzi, którzy użytkownicy uzyskują dostęp do jakich zasobów. Zasady współistnieją z Twoim kodem, integrują się z dowolnym językiem za pośrednictwem generowanych klientów SDK i mogą być ponownie ładowane w czasie działania bez ponownego uruchamiania Twoich usług.
Główne cechy Cerbos
Polityka jako kod
Zdefiniuj reguły dostępu w kontrolowanych wersjami plikach YAML z pełną historią Git, przeglądem kodu i walidacją CI/CD zamiast tabel baz danych ukrytych w Twojej aplikacji.
Niezależny od języka
Wywołaj Cerbos przez REST lub gRPC z dowolnego języka za pomocą oficjalnych klientów SDK dla Go, Java, Node.js, Python, .NET, PHP, Ruby i Rust.
Decyzje uwzględniające kontekst
Oceń uprawnienia w oparciu o atrybuty użytkownika, zasobu i środowiska — w tym deklaracje JWT — aby wyrazić szczegółowe zasady wykraczające poza statyczne przypisania ról.
Opóźnienie submilisekundowe
Polityki są kompilowane w silnik decyzyjny działający w pamięci, dzięki czemu sprawdzenia zwracają wyniki w czasie znacznie krótszym niż milisekunda i skalują się horyzontalnie bez odwoływania się do bazy danych.
Wbudowany dziennik audytu
Każda decyzja autoryzacyjna może być rejestrowana z pełnym kontekstem żądania i odpowiedzi do raportowania zgodności oraz do późniejszego debugowania zasad.
Dlaczego warto uruchomić Cerbos na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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