Cerbos to samodzielnie hostowany punkt decyzyjny zasad, który oddziela logikę autoryzacji od kodu Twojej aplikacji. Zamiast rozpraszać sprawdzenia uprawnień w różnych usługach, definiujesz zasady dotyczące zasobów i podmiotów jako kontrolowane wersjami pliki YAML, a Cerbos odpowiada na pytania autoryzacyjne za pośrednictwem interfejsu API REST i gRPC w czasie reakcji poniżej milisekundy.

Samodzielne hostowanie Cerbos na Twoim własnym VPS sprawia, że każda decyzja autoryzacyjna i dziennik audytu pozostają w całości w Twojej infrastrukturze — żadna usługa zewnętrzna nie widzi, którzy użytkownicy uzyskują dostęp do jakich zasobów. Zasady współistnieją z Twoim kodem, integrują się z dowolnym językiem za pośrednictwem generowanych klientów SDK i mogą być ponownie ładowane w czasie działania bez ponownego uruchamiania Twoich usług.