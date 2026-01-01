Inkscape to wiodący edytor grafiki wektorowej typu open-source do tworzenia logo, ikon, ilustracji i schematów technicznych w formacie SVG. Ten szablon uruchamia pełną aplikację desktopową Inkscape za pośrednictwem KasmVNC, dzięki czemu jest ona dostępna z dowolnej nowoczesnej przeglądarki bez konieczności instalowania czegokolwiek lokalnie.

Hostowanie Inkscape na VPS zapewnia Ci trwały obszar roboczy do projektowania, który podąża za Tobą na różnych urządzeniach. Twoje niestandardowe rozszerzenia, palety, szablony i pliki projektów są zawsze dostępne, a środowisko jest zabezpieczone protokołem HTTPS z uwierzytelnianiem hasłem — nie jest wymagane żadne VPN ani synchronizacja pulpitu.