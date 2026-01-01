Wdróż Inkscape jednym kliknięciem.
Darmowy edytor grafiki wektorowej typu open-source dostępny z dowolnej przeglądarki za pośrednictwem środowiska pulpitu hostowanego w chmurze.
Wybierz plan VPS dla Inkscape
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Inkscape
Inkscape to wiodący edytor grafiki wektorowej typu open-source do tworzenia logo, ikon, ilustracji i schematów technicznych w formacie SVG. Ten szablon uruchamia pełną aplikację desktopową Inkscape za pośrednictwem KasmVNC, dzięki czemu jest ona dostępna z dowolnej nowoczesnej przeglądarki bez konieczności instalowania czegokolwiek lokalnie.
Hostowanie Inkscape na VPS zapewnia Ci trwały obszar roboczy do projektowania, który podąża za Tobą na różnych urządzeniach. Twoje niestandardowe rozszerzenia, palety, szablony i pliki projektów są zawsze dostępne, a środowisko jest zabezpieczone protokołem HTTPS z uwierzytelnianiem hasłem — nie jest wymagane żadne VPN ani synchronizacja pulpitu.
Główne cechy Inkscape
Wersja desktopowa dostępna w przeglądarce
Pełna aplikacja Inkscape działa w Twojej przeglądarce za pośrednictwem KasmVNC, dając Ci dostęp do Twojego obszaru roboczego projektu z dowolnego urządzenia.
Natywna edycja SVG
Inkscape działa bezpośrednio z geometrią SVG, dzięki czemu grafika skaluje się do dowolnej rozdzielczości bez utraty jakości — idealne do zastosowań internetowych i druku.
Zaawansowana edycja węzłów
Precyzyjne narzędzia do manipulacji krzywymi Beziera i węzłami dają Ci pełną kontrolę nad ścieżkami do szczegółowych ilustracji i pracy z ikonami.
Rozszerzenia i Skrypty
Setki wbudowanych rozszerzeń i rozszerzeń społeczności umożliwiają automatyzację, niestandardowe efekty i integracje przepływu pracy bezpośrednio w Inkscape.
Trwały Obszar roboczy
Pliki projektu, czcionki, palety i preferencje zachowują się między sesjami w nazwanym woluminie Docker, przetrwają ponowne uruchomienia i aktualizacje kontenerów.
Dlaczego warto uruchomić Inkscape na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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