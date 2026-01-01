ExpenseOwl to minimalistyczna, samodzielnie hostowana aplikacja do śledzenia wydatków, która przechowuje wszystkie dane w lokalnych plikach JSON bez konieczności użycia zewnętrznej bazy danych. Oferuje przejrzysty pulpit nawigacyjny z wykresami kołowymi i podsumowaniami przepływów pieniężnych, sortowalną tabelę wydatków do przeglądania wpisów oraz panel ustawień do zarządzania kategoriami, walutą oraz importem/eksportem danych.

Samodzielne hostowanie ExpenseOwl na własnym serwerze VPS oznacza, że Twoje osobiste dane finansowe nigdy nie opuszczają Twojej infrastruktury. Lekka konstrukcja wdraża się w kilka sekund bez konieczności utrzymywania usługi bazy danych, co czyni ją jednym z najprostszych sposobów na pełne przejęcie kontroli nad Twoimi osobistymi danymi finansowymi.