Wdróż ExpenseOwl jednym kliknięciem.
Lekki, hostowany samodzielnie tracker wydatków z wykresami na pulpicie nawigacyjnym, zarządzaniem kategoriami oraz importem/eksportem CSV — nie wymaga bazy danych.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z ExpenseOwl
ExpenseOwl to minimalistyczna, samodzielnie hostowana aplikacja do śledzenia wydatków, która przechowuje wszystkie dane w lokalnych plikach JSON bez konieczności użycia zewnętrznej bazy danych. Oferuje przejrzysty pulpit nawigacyjny z wykresami kołowymi i podsumowaniami przepływów pieniężnych, sortowalną tabelę wydatków do przeglądania wpisów oraz panel ustawień do zarządzania kategoriami, walutą oraz importem/eksportem danych.
Samodzielne hostowanie ExpenseOwl na własnym serwerze VPS oznacza, że Twoje osobiste dane finansowe nigdy nie opuszczają Twojej infrastruktury. Lekka konstrukcja wdraża się w kilka sekund bez konieczności utrzymywania usługi bazy danych, co czyni ją jednym z najprostszych sposobów na pełne przejęcie kontroli nad Twoimi osobistymi danymi finansowymi.
Główne cechy ExpenseOwl
Panel wydatków
Wykresy kołowe i podsumowania przepływów pieniężnych zapewniają natychmiastowy wizualny podział wzorców wydatków we wszystkich śledzonych kategoriach.
Zarządzanie kategoriami
Zdefiniuj i edytuj niestandardowe kategorie wydatków w panelu ustawień, aby dopasować je do Twojego osobistego lub domowego systemu budżetowania.
Import i Eksport CSV
Przenoś dane do i z ExpenseOwl za pomocą plików CSV — przydatne do importowania historii z innych aplikacji lub tworzenia przenośnych kopii zapasowych.
Baza danych nie jest wymagana
Wszystkie dane dotyczące wydatków są przechowywane w lokalnych plikach JSON na nazwanym woluminie, więc nie ma usługi Postgres ani MySQL do skonfigurowania ani utrzymania.
Wsparcie PWA
Zainstaluj ExpenseOwl jako progresywną aplikację internetową (PWA) na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym, aby uzyskać wrażenia zbliżone do aplikacji natywnej, bezpośrednio z przeglądarki.
Dlaczego warto uruchomić ExpenseOwl na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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