Speaches to serwer audio kompatybilny z API OpenAI, który wprowadza najnowocześniejsze rozpoznawanie mowy i syntezę mowy na tekst do Twojej własnej infrastruktury. Zbudowany na faster-whisper do transkrypcji i Kokoro/Piper do syntezy głosu, udostępnia te same punkty końcowe co OpenAI Audio API — więc każde istniejące narzędzie, SDK lub integracja, które działa z OpenAI, będzie działać ze Speaches od razu po wyjęciu z pudełka.

Samodzielne hostowanie Speaches oznacza, że Twoje dane audio nigdy nie opuszczają Twoich serwerów, nie ma opłat za transkrypcję za minutę, a Ty zachowujesz pełną kontrolę nad tym, które modele są uruchamiane i jak alokowane są zasoby. Modele są ładowane na żądanie i automatycznie wyładowywane po okresie bezczynności, utrzymując niskie zużycie pamięci na standardowym serwerze VPS.