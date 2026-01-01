Wdróż Speaches jednym kliknięciem.
Kompatybilny z OpenAI serwer zamiany mowy na tekst i tekstu na mowę, który możesz hostować samodzielnie i uruchomić w całości na własnym serwerze VPS.
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Co możesz zbudować z Speaches
Speaches to serwer audio kompatybilny z API OpenAI, który wprowadza najnowocześniejsze rozpoznawanie mowy i syntezę mowy na tekst do Twojej własnej infrastruktury. Zbudowany na faster-whisper do transkrypcji i Kokoro/Piper do syntezy głosu, udostępnia te same punkty końcowe co OpenAI Audio API — więc każde istniejące narzędzie, SDK lub integracja, które działa z OpenAI, będzie działać ze Speaches od razu po wyjęciu z pudełka.
Samodzielne hostowanie Speaches oznacza, że Twoje dane audio nigdy nie opuszczają Twoich serwerów, nie ma opłat za transkrypcję za minutę, a Ty zachowujesz pełną kontrolę nad tym, które modele są uruchamiane i jak alokowane są zasoby. Modele są ładowane na żądanie i automatycznie wyładowywane po okresie bezczynności, utrzymując niskie zużycie pamięci na standardowym serwerze VPS.
Główne cechy Speaches
Kompatybilny z OpenAI API
Implementuje specyfikację OpenAI Audio API — wstaw swój samodzielnie hostowany adres URL, a istniejące integracje OpenAI będą działać bez zmian w kodzie.
Transkrypcja mowy na tekst
Zasilane przez faster-whisper, obsługujące wielojęzyczną transkrypcję z przesyłaniem strumieniowym w czasie rzeczywistym za pośrednictwem zdarzeń wysyłanych przez serwer.
Synteza mowy z tekstu
Generuj naturalnie brzmiącą mowę, używając modeli Kokoro (zajmujących 1. miejsce w TTS Arena) i Piper, w pełni na urządzeniu.
Dynamiczne ładowanie modelu
Modele ładują się automatycznie na pierwsze żądanie i są wyładowywane po konfigurowalnym okresie bezczynności, dzięki czemu pamięć jest używana tylko wtedy, gdy jest potrzebna.
Wbudowany interfejs sieciowy
Interfejs oparty na Gradio pozwala Ci testować transkrypcję i syntezę bezpośrednio w Twojej przeglądarce bez żadnych dodatkowych narzędzi.
Uwierzytelnianie kluczem API
Opcjonalnie chroń wszystkie punkty końcowe API za pomocą jednego klucza API, jednocześnie utrzymując publicznie dostępną interaktywną dokumentację.
Dlaczego warto uruchomić Speaches na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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