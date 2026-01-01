Wdróż Peppermint jednym kliknięciem.
System obsługi zgłoszeń i help desk typu open source do zarządzania zgłoszeniami klientów, wewnętrznymi problemami IT i przepływami pracy zespołu.
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Co możesz zbudować z Peppermint
Peppermint to otwarte oprogramowanie do obsługi zgłoszeń i help desku, stworzone jako lekka alternatywa dla Zendesk i Jira. Zapewnia zespołom wsparcia, działom IT i małym firmom przejrzystą kolejkę do rejestrowania zgłoszeń klientów, śledzenia wewnętrznych problemów i współpracy przy ich rozwiązywaniu, bez opłat licencyjnych za agenta ani wysyłania wrażliwych danych rozmów do zewnętrznego dostawcy SaaS.
Samodzielne hostowanie Peppermint na Twoim własnym VPS sprawia, że każde zgłoszenie, rekord klienta i wewnętrzna notatka pozostają pod Twoją kontrolą. Dołączony backend PostgreSQL zapewnia trwałe przechowywanie historii zgłoszeń, natomiast osobisty notatnik markdown z listami zadań daje każdemu agentowi prywatną przestrzeń do organizacji własnej pracy obok wspólnej kolejki.
Główne cechy Peppermint
Edytor zgłoszeń Markdown
Twórz zgłoszenia i odpowiedzi w rozbudowanym edytorze markdown z załącznikami plików, aby rozmowy zachowały formatowanie, bloki kodu i zrzuty ekranu.
Notatniki osobiste
Każdy agent otrzymuje prywatny notatnik oparty na markdownie, z listami zadań do wykonania, do śledzenia indywidualnej pracy obok współdzielonej kolejki zgłoszeń.
Log historii Klienta
Każda interakcja z klientem jest rejestrowana w jego profilu, dając agentom pełny kontekst poprzednich zapytań przed odpowiedzią na nowe.
Dostęp oparty na rolach
Szczegółowe uprawnienia ról pozwalają administratorom kontrolować, którzy agenci mogą przeglądać, komentować lub rozwiązywać konkretne kategorie zgłoszeń.
Integracja REST API
Udokumentowane API REST umożliwia wypychanie zgłoszeń z narzędzi monitorujących, synchronizowanie danych z systemami CRM lub tworzenie niestandardowych pulpitów nawigacyjnych na platformie Peppermint.
Responsywny interfejs
Interfejs użytkownika jest zaprojektowany dla ekranów od urządzeń mobilnych do 4K, dzięki czemu agenci mogą sortować zgłoszenia z dowolnego urządzenia bez utraty użyteczności.
Dlaczego warto uruchomić Peppermint na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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