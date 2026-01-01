Do 69% zniżki na Peppermint

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System obsługi zgłoszeń i help desk typu open source do zarządzania zgłoszeniami klientów, wewnętrznymi problemami IT i przepływami pracy zespołu.

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Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
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KVM 2
91,99
33,99/mies.
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Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
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KVM 4
153,99
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Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
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KVM 8
277,99
93,99/mies.
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Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Peppermint

Peppermint to otwarte oprogramowanie do obsługi zgłoszeń i help desku, stworzone jako lekka alternatywa dla Zendesk i Jira. Zapewnia zespołom wsparcia, działom IT i małym firmom przejrzystą kolejkę do rejestrowania zgłoszeń klientów, śledzenia wewnętrznych problemów i współpracy przy ich rozwiązywaniu, bez opłat licencyjnych za agenta ani wysyłania wrażliwych danych rozmów do zewnętrznego dostawcy SaaS.

Samodzielne hostowanie Peppermint na Twoim własnym VPS sprawia, że każde zgłoszenie, rekord klienta i wewnętrzna notatka pozostają pod Twoją kontrolą. Dołączony backend PostgreSQL zapewnia trwałe przechowywanie historii zgłoszeń, natomiast osobisty notatnik markdown z listami zadań daje każdemu agentowi prywatną przestrzeń do organizacji własnej pracy obok wspólnej kolejki.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Peppermint

Edytor zgłoszeń Markdown

Twórz zgłoszenia i odpowiedzi w rozbudowanym edytorze markdown z załącznikami plików, aby rozmowy zachowały formatowanie, bloki kodu i zrzuty ekranu.

Notatniki osobiste

Każdy agent otrzymuje prywatny notatnik oparty na markdownie, z listami zadań do wykonania, do śledzenia indywidualnej pracy obok współdzielonej kolejki zgłoszeń.

Log historii Klienta

Każda interakcja z klientem jest rejestrowana w jego profilu, dając agentom pełny kontekst poprzednich zapytań przed odpowiedzią na nowe.

Dostęp oparty na rolach

Szczegółowe uprawnienia ról pozwalają administratorom kontrolować, którzy agenci mogą przeglądać, komentować lub rozwiązywać konkretne kategorie zgłoszeń.

Integracja REST API

Udokumentowane API REST umożliwia wypychanie zgłoszeń z narzędzi monitorujących, synchronizowanie danych z systemami CRM lub tworzenie niestandardowych pulpitów nawigacyjnych na platformie Peppermint.

Responsywny interfejs

Interfejs użytkownika jest zaprojektowany dla ekranów od urządzeń mobilnych do 4K, dzięki czemu agenci mogą sortować zgłoszenia z dowolnego urządzenia bez utraty użyteczności.

Dlaczego warto uruchomić Peppermint na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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