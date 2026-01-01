Peppermint to otwarte oprogramowanie do obsługi zgłoszeń i help desku, stworzone jako lekka alternatywa dla Zendesk i Jira. Zapewnia zespołom wsparcia, działom IT i małym firmom przejrzystą kolejkę do rejestrowania zgłoszeń klientów, śledzenia wewnętrznych problemów i współpracy przy ich rozwiązywaniu, bez opłat licencyjnych za agenta ani wysyłania wrażliwych danych rozmów do zewnętrznego dostawcy SaaS.

Samodzielne hostowanie Peppermint na Twoim własnym VPS sprawia, że każde zgłoszenie, rekord klienta i wewnętrzna notatka pozostają pod Twoją kontrolą. Dołączony backend PostgreSQL zapewnia trwałe przechowywanie historii zgłoszeń, natomiast osobisty notatnik markdown z listami zadań daje każdemu agentowi prywatną przestrzeń do organizacji własnej pracy obok wspólnej kolejki.