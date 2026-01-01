Temporal to otwarta, trwała platforma do wykonywania przepływów pracy, która pozwala programistom pisać długotrwałe, odporne na błędy aplikacje jako zwykły kod. Przepływy pracy napisane w Temporal automatycznie przetrwają awarie procesów, partycje sieciowe i awarie infrastruktury — bez ręcznego tworzenia punktów kontrolnych, maszyn stanów w bazach danych czy złożonej logiki ponawiania. Gdy worker zostanie ponownie uruchomiony, wykonanie wznawia się dokładnie w miejscu, w którym zostało przerwane.

Ta implementacja uruchamia pełny stos Temporal: serwer z PostgreSQL do trwałości i Elasticsearch do wyszukiwania historii przepływów pracy i widoczności. Dołączony interfejs użytkownika sieciowego pozwala monitorować aktywne przepływy pracy, przeglądać historie zdarzeń, wyszukiwać wykonania według statusu lub niestandardowych atrybutów oraz wyzwalać sygnały — zapewniając Twojemu zespołowi pełną obserwowalność działających procesów biznesowych.