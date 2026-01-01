Wdróż Temporal za pomocą instalacji jednym kliknięciem.
Platforma open-source do wykonywania trwałych przepływów pracy, przeznaczona do budowania odpornych na błędy, długo działających aplikacji na dużą skalę.
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Co możesz zbudować z Temporal
Temporal to otwarta, trwała platforma do wykonywania przepływów pracy, która pozwala programistom pisać długotrwałe, odporne na błędy aplikacje jako zwykły kod. Przepływy pracy napisane w Temporal automatycznie przetrwają awarie procesów, partycje sieciowe i awarie infrastruktury — bez ręcznego tworzenia punktów kontrolnych, maszyn stanów w bazach danych czy złożonej logiki ponawiania. Gdy worker zostanie ponownie uruchomiony, wykonanie wznawia się dokładnie w miejscu, w którym zostało przerwane.
Ta implementacja uruchamia pełny stos Temporal: serwer z PostgreSQL do trwałości i Elasticsearch do wyszukiwania historii przepływów pracy i widoczności. Dołączony interfejs użytkownika sieciowego pozwala monitorować aktywne przepływy pracy, przeglądać historie zdarzeń, wyszukiwać wykonania według statusu lub niestandardowych atrybutów oraz wyzwalać sygnały — zapewniając Twojemu zespołowi pełną obserwowalność działających procesów biznesowych.
Główne cechy Temporal
Trwałe wykonanie
Przepływy pracy przetrwają awarie procesów i restarty infrastruktury automatycznie, wznawiając dokładnie w miejscu, w którym zostały przerwane, bez dodatkowej infrastruktury.
Widoczność przepływu pracy
Wyszukiwanie oparte na Elasticsearch umożliwia filtrowanie i sprawdzanie wykonań przepływu pracy według statusu, typu przepływu pracy, niestandardowych atrybutów wyszukiwania lub zakresu czasu.
Automatyczne ponowne próby
Zdefiniuj zasady ponawiania prób z konfigurowalnym opóźnieniem ponawiania dla każdej aktywności, aby przejściowe błędy były obsługiwane bez zmiany kodu aplikacji.
Długotrwałe przepływy pracy
Natywnie obsługuje przepływy pracy, które działają przez minuty, dni lub lata — w tym zaplanowane timery, etapy zatwierdzania przez człowieka i sygnały zewnętrzne.
Wielojęzyczne SDK
Pracownicy łączą się za pośrednictwem gRPC, używając oficjalnych zestawów SDK dla Go, Python, Java, TypeScript, .NET i PHP.
Dlaczego warto uruchomić Temporal na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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