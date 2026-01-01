Hiccup to lekka, otwartoźródłowa statyczna strona startowa zaprojektowana, aby umieścić Twoje najczęściej używane linki na pierwszym planie. Zbudowana jako aplikacja React obsługiwana przez Nginx, nie wymaga bazy danych ani zaplecza — tylko pliku konfiguracyjnego JSON, który możesz edytować bezpośrednio lub zarządzać nim za pomocą wbudowanego edytora konfiguracji. Wyróżnione karty, zorganizowane kategorie i potężny pasek wyszukiwania z obsługą wielu dostawców sprawiają, że przeskakiwanie do dowolnej zakładki z jednej karty jest niezwykle szybkie.

Samodzielne hostowanie Hiccup na Twoim własnym serwerze VPS oznacza, że Twoje zakładki pozostają prywatne, ładują się natychmiastowo ze statycznych plików i pozostają dostępne z dowolnego urządzenia. Dzięki obsłudze PWA, skrótom klawiaturowym, zarządzaniu linkami metodą „przeciągnij i upuść” oraz trybowi tylko do odczytu dla udostępnianych ekranów, Hiccup sprawdza się równie dobrze jako osobista strona startowa przeglądarki lub domowy pulpit nawigacyjny dla współdzielonych usług.