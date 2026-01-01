Wdróż Hiccup jednym kliknięciem.
Szybka, statyczna strona startowa do organizowania Twoich najważniejszych linków i zakładek w jednym miejscu.
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Co możesz zbudować z Hiccup
Hiccup to lekka, otwartoźródłowa statyczna strona startowa zaprojektowana, aby umieścić Twoje najczęściej używane linki na pierwszym planie. Zbudowana jako aplikacja React obsługiwana przez Nginx, nie wymaga bazy danych ani zaplecza — tylko pliku konfiguracyjnego JSON, który możesz edytować bezpośrednio lub zarządzać nim za pomocą wbudowanego edytora konfiguracji. Wyróżnione karty, zorganizowane kategorie i potężny pasek wyszukiwania z obsługą wielu dostawców sprawiają, że przeskakiwanie do dowolnej zakładki z jednej karty jest niezwykle szybkie.
Samodzielne hostowanie Hiccup na Twoim własnym serwerze VPS oznacza, że Twoje zakładki pozostają prywatne, ładują się natychmiastowo ze statycznych plików i pozostają dostępne z dowolnego urządzenia. Dzięki obsłudze PWA, skrótom klawiaturowym, zarządzaniu linkami metodą „przeciągnij i upuść” oraz trybowi tylko do odczytu dla udostępnianych ekranów, Hiccup sprawdza się równie dobrze jako osobista strona startowa przeglądarki lub domowy pulpit nawigacyjny dla współdzielonych usług.
Główne cechy Hiccup
Wyszukiwanie wielu dostawców
Wyszukuj jednocześnie w Google, DuckDuckGo, Amazon i u niestandardowych dostawców, lub przejdź bezpośrednio do zapisanego linku według nazwy lub tagu.
Edytor konfiguracji JSON
Zarządzaj całym swoim pulpitem nawigacyjnym za pomocą wbudowanego edytora konfiguracji — ładuj z adresu URL lub pliku lokalnego, przeglądaj wiele konfiguracji i pobieraj kopie zapasowe w dowolnym momencie.
Przeciągnij i upuść linki
Dodaj lub zaktualizuj linki i tła kart, przeciągając adresy URL lub obrazy z innego okna przeglądarki bezpośrednio na dowolną kartę.
Nawigacja klawiaturą
Pełna obsługa skrótów klawiaturowych pozwala Ci otwierać linki, przełączać tryb edycji i nawigować po panelu bez dotykania myszy.
PWA i gotowy na urządzenia mobilne
Zainstaluj Hiccup jako progresywną aplikację internetową na dowolnym urządzeniu, aby uzyskać szybki dostęp z ekranu głównego do wszystkich Twoich zakładek z komputera stacjonarnego lub urządzenia mobilnego.
Dlaczego warto uruchomić Hiccup na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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