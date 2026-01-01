Wdróż Kaneo jednym kliknięciem.
Narzędzie typu open-source do zarządzania projektami, stworzone z myślą o prostocie, z tablicami Kanban, śledzeniem zadań i integracją z GitHubem.
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Co możesz zbudować z Kaneo
Kaneo to samodzielnie hostowana aplikacja do zarządzania projektami, która koncentruje się na dostarczaniu zespołom tego, czego potrzebują, bez zbędnej złożoności. Organizuje pracę poprzez projekty, zadania i tablice kanban, z współpracą w czasie rzeczywistym za pośrednictwem połączeń WebSocket, dzięki czemu członkowie zespołu widzą aktualizacje bez odświeżania strony.
W przeciwieństwie do korporacyjnych narzędzi do zarządzania projektami, które dodają warstwy rzadko używanych funkcji, Kaneo jest zbudowane wokół minimalistycznego interfejsu. Integruje się z repozytoriami GitHub, aby łączyć zmiany kodu z zadaniami projektowymi, i obsługuje GitHub OAuth, dzięki czemu zespoły mogą uwierzytelniać się za pomocą istniejących kont deweloperskich. Wszystkie dane projektu są przechowywane w bazie danych PostgreSQL na Twojej własnej infrastrukturze.
Główne cechy Kaneo
Tablice zadań Kanban
Wizualizuj pracę nad projektem jako ruchome karty zadań w kolumnach przepływu pracy, dając całemu zespołowi wspólny widok na to, co jest w toku i co zostało wykonane.
Integracja GitHub
Połącz repozytoria GitHub z projektami i synchronizuj aktywność kodu bezpośrednio na oś czasu projektu bez przełączania się między narzędziami.
Współpraca w czasie rzeczywistym
Połączenia WebSocket natychmiast przesyłają aktualizacje tablicy do wszystkich aktywnych członków zespołu, dzięki czemu tablica zawsze odzwierciedla bieżący stan bez ręcznego odświeżania.
Logowanie GitHub OAuth
Członkowie zespołu logują się za pomocą swoich istniejących kont GitHub, eliminując potrzebę zarządzania oddzielnym zestawem danych uwierzytelniających dla narzędzia projektu.
Minimalistyczny z założenia
Kaneo dostarcza tylko te funkcje, których zespoły faktycznie używają — projekty, zadania i tablice — bez narzutu konfiguracyjnego typowego dla alternatyw klasy korporacyjnej.
Dlaczego warto uruchomić Kaneo na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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