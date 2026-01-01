Kaneo to samodzielnie hostowana aplikacja do zarządzania projektami, która koncentruje się na dostarczaniu zespołom tego, czego potrzebują, bez zbędnej złożoności. Organizuje pracę poprzez projekty, zadania i tablice kanban, z współpracą w czasie rzeczywistym za pośrednictwem połączeń WebSocket, dzięki czemu członkowie zespołu widzą aktualizacje bez odświeżania strony.

W przeciwieństwie do korporacyjnych narzędzi do zarządzania projektami, które dodają warstwy rzadko używanych funkcji, Kaneo jest zbudowane wokół minimalistycznego interfejsu. Integruje się z repozytoriami GitHub, aby łączyć zmiany kodu z zadaniami projektowymi, i obsługuje GitHub OAuth, dzięki czemu zespoły mogą uwierzytelniać się za pomocą istniejących kont deweloperskich. Wszystkie dane projektu są przechowywane w bazie danych PostgreSQL na Twojej własnej infrastrukturze.