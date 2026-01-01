Wdróż Kill Bill jednym kliknięciem.
Platforma typu open source do rozliczania subskrypcji i płatności dla firm SaaS, platform handlowych i firm rozliczających się na podstawie zużycia.
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Co możesz zbudować z Kill Bill
Kill Bill to sprawdzona w boju platforma open-source do rozliczeń i płatności, używana produkcyjnie przez firmy przetwarzające miliony faktur miesięcznie. Obsługuje cały stos monetyzacji — zarządzanie katalogiem, subskrypcje, cykliczne fakturowanie, podatki i routing płatności — za pośrednictwem architektury modułowej, która pozwala na łączenie i dopasowywanie bramek płatności, silników podatkowych i dostawców analityki bez przepisywania logiki biznesowej.
Samodzielne hostowanie Kill Bill utrzymuje metadane płatności klientów, historię subskrypcji i zasady cenowe pod Twoją pełną kontrolą, bez opłat za transakcję i bez uzależnienia od dostawcy. Dołączony interfejs administracyjny Kaui zapewnia zespołom finansowym i wsparcia konsolę internetową do zarządzania kontami, fakturami, zwrotami i zmianami planów bez pisania ani jednego wywołania API.
Główne cechy Kill Bill
Silnik subskrypcji
Testy modeli, umowy na czas określony, łączone ceny oraz złożone aktualizacje i obniżenia wersji katalogu z automatycznym proporcjonalnym rozliczaniem.
Wtyczki bramek płatności
Kieruj płatności przez Stripe, Adyen, Braintree, PayPal i dziesiątki innych dostawców za pomocą wymiennych wtyczek płatniczych.
Fakturowanie i monitowanie
Generuj faktury zgodnie z harmonogramem, ponawiaj nieudane płatności z konfigurowalnymi zasadami windykacji i odzyskuj przychody bez pisania niestandardowych skryptów.
Konsola administracyjna Kaui
Przeglądaj konta, zwracaj płatności, edytuj subskrypcje i sprawdzaj faktury za pośrednictwem dedykowanego interfejsu internetowego zbudowanego dla zespołów wsparcia i finansów.
REST API i wtyczki
Pełne REST API plus zestaw SDK wtyczek Java/Ruby pozwala Ci zintegrować Kill Bill z systemami CRM, silnikami podatkowymi i narzędziami analitycznymi bez rozwidlania rdzenia.
Wielodostępny
Izoluj marki, regiony lub segmenty klientów w ramach jednej instancji, korzystając z wbudowanej wielodzierżawności z oddzielnymi katalogami i poświadczeniami.
Dlaczego warto uruchomić Kill Bill na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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