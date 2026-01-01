Kill Bill to sprawdzona w boju platforma open-source do rozliczeń i płatności, używana produkcyjnie przez firmy przetwarzające miliony faktur miesięcznie. Obsługuje cały stos monetyzacji — zarządzanie katalogiem, subskrypcje, cykliczne fakturowanie, podatki i routing płatności — za pośrednictwem architektury modułowej, która pozwala na łączenie i dopasowywanie bramek płatności, silników podatkowych i dostawców analityki bez przepisywania logiki biznesowej.

Samodzielne hostowanie Kill Bill utrzymuje metadane płatności klientów, historię subskrypcji i zasady cenowe pod Twoją pełną kontrolą, bez opłat za transakcję i bez uzależnienia od dostawcy. Dołączony interfejs administracyjny Kaui zapewnia zespołom finansowym i wsparcia konsolę internetową do zarządzania kontami, fakturami, zwrotami i zmianami planów bez pisania ani jednego wywołania API.