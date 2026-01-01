Wdróż Prometheus jednym kliknięciem.
Zatwierdzony przez CNCF zestaw narzędzi do monitorowania typu open source, który stał się standardem branżowym do zbierania metryk i alertowania w środowiskach cloud-native.
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Co możesz zbudować z Prometheus
Prometheus zbiera metryki szeregów czasowych z Twojej infrastruktury i aplikacji za pośrednictwem modelu HTTP opartego na pobieraniu, przechowuje je w wydajnej lokalnej bazie danych szeregów czasowych (TSDB) i udostępnia PromQL — potężny język zapytań do dzielenia, agregowania i alertowania na podstawie dowolnej metryki. Ukończył program CNCF obok Kubernetes, jest podstawą monitorowania wybraną przez zespoły DevOps w firmach takich jak GitLab, DigitalOcean i Uber.
Uruchomienie Prometheus na Twoim własnym VPS daje Ci nieograniczone pozyskiwanie metryk przy stałym koszcie, pełną kontrolę nad interwałami pobierania i okresami przechowywania oraz natywną integrację z Grafana, Alertmanager i setkami eksporterów społeczności — bez opłat za metryki w chmurze lub ograniczeń próbkowania danych.
Główne cechy Prometheus
Język zapytań PromQL
Elastyczny, funkcjonalny język zapytań pozwala agregować, przekształcać i tworzyć alerty na podstawie dowolnej kombinacji metryk w całej Twojej infrastrukturze w czasie rzeczywistym.
Kolekcja oparta na pobieraniu
Prometheus pobiera metryki z punktów końcowych HTTP zgodnie z konfigurowalnym harmonogramem, ułatwiając dodawanie nowych celów bez zmiany monitorowanej aplikacji.
Wykrywanie usług
Natywne integracje z Kubernetes, Consul, EC2 i innymi automatycznie wykrywają i monitorują nowe usługi, gdy tylko się uruchomią, bez ręcznej konfiguracji.
Reguły alertów
Zdefiniuj reguły alertów oparte na progach i trendach, które kierują powiadomienia przez Alertmanager do Slacka, PagerDuty, poczty e-mail lub dowolnego punktu końcowego webhook.
Integracja Grafana
Prometheus jest domyślnym źródłem danych dla Grafany, umożliwiając rozbudowane pulpity nawigacyjne, mapy cieplne oraz wizualizację wszystkich Twoich metryk przy minimalnej konfiguracji.
Dlaczego warto uruchomić Prometheus na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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