Prometheus zbiera metryki szeregów czasowych z Twojej infrastruktury i aplikacji za pośrednictwem modelu HTTP opartego na pobieraniu, przechowuje je w wydajnej lokalnej bazie danych szeregów czasowych (TSDB) i udostępnia PromQL — potężny język zapytań do dzielenia, agregowania i alertowania na podstawie dowolnej metryki. Ukończył program CNCF obok Kubernetes, jest podstawą monitorowania wybraną przez zespoły DevOps w firmach takich jak GitLab, DigitalOcean i Uber.

Uruchomienie Prometheus na Twoim własnym VPS daje Ci nieograniczone pozyskiwanie metryk przy stałym koszcie, pełną kontrolę nad interwałami pobierania i okresami przechowywania oraz natywną integrację z Grafana, Alertmanager i setkami eksporterów społeczności — bez opłat za metryki w chmurze lub ograniczeń próbkowania danych.