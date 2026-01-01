Nightlio to samodzielnie hostowany rejestrator nastrojów i dziennik, zbudowany jako darmowa, stawiająca na prywatność alternatywa dla aplikacji subskrypcyjnych, takich jak Daylio. Rejestruj nastroje w pięciostopniowej skali, dołączaj wpisy do dziennika w formacie Markdown, taguj wpisy za pomocą konfigurowalnych grup i przeglądaj wzorce za pomocą widoków kalendarza, liczników serii i zagregowanych statystyk — wszystko z responsywnego interfejsu internetowego, który działa na przeglądarkach stacjonarnych i mobilnych.

Uruchamianie Nightlio na Twoim własnym VPS przechowuje każdy wpis nastroju i notatkę z dziennika w lokalnej bazie danych SQLite pod Twoją kontrolą, bez reklam, telemetrii i ryzyka pojawienia się paywalli między Tobą a Twoimi danymi.