Wdróż Nightlio jednym kliknięciem.
Zorientowany na prywatność, samodzielnie hostowany monitor nastroju i codzienny dziennik — alternatywa open source dla Daylio dla Twojego VPS-a.
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Co możesz zbudować z Nightlio
Nightlio to samodzielnie hostowany rejestrator nastrojów i dziennik, zbudowany jako darmowa, stawiająca na prywatność alternatywa dla aplikacji subskrypcyjnych, takich jak Daylio. Rejestruj nastroje w pięciostopniowej skali, dołączaj wpisy do dziennika w formacie Markdown, taguj wpisy za pomocą konfigurowalnych grup i przeglądaj wzorce za pomocą widoków kalendarza, liczników serii i zagregowanych statystyk — wszystko z responsywnego interfejsu internetowego, który działa na przeglądarkach stacjonarnych i mobilnych.
Uruchamianie Nightlio na Twoim własnym VPS przechowuje każdy wpis nastroju i notatkę z dziennika w lokalnej bazie danych SQLite pod Twoją kontrolą, bez reklam, telemetrii i ryzyka pojawienia się paywalli między Tobą a Twoimi danymi.
Główne cechy Nightlio
Codzienne śledzenie nastroju
Zapisuj swój nastrój w pięciostopniowej skali jednym dotknięciem i obserwuj, jak pojawiają się wzorce w ciągu dni, tygodni i miesięcy.
Dziennikowanie w Markdown
Dołącz rozbudowane notatki Markdown do każdego wpisu z nagłówkami, listami i linkami dla refleksji bogatej w kontekst.
Niestandardowe grupy tagów
Stwórz Twoje własne kategorie, takich jak sen, produktywność czy życie towarzyskie, i oznaczaj wpisy, aby odkryć, co wpływa na Twój nastrój.
Kalendarz i serie
Przeglądaj historię nastrojów w widoku kalendarza i pozostań zmotywowany(-a) dzięki wbudowanemu śledzeniu serii wpisów w dzienniku.
Wnikliwe raporty
Przejrzyj średni nastrój w czasie, wykresy rozkładu nastroju i osiągnięcia w formie grywalizacji, które nagradzają konsekwentne prowadzenie dziennika.
Magazyn SQLite
Wszystkie wpisy znajdują się w jednym pliku SQLite na Twoim VPS, łatwym do tworzenia kopii zapasowych, przenoszenia między serwerami lub eksportowania w dowolnym momencie.
Dlaczego warto uruchomić Nightlio na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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