Crucix to platforma OSINT (Open Source Intelligence), która konsoliduje dane z 27 publicznych źródeł — w tym obrazy satelitarne NASA FIRMS, śledzenie morskie AIS, dane o konfliktach ACLED, wskaźniki ekonomiczne FRED i kanały nastrojów społecznych — w jeden pulpit nawigacyjny w czasie rzeczywistym, wyposażony w kulę ziemską 3D opartą na WebGL. Dane odświeżają się automatycznie co 15 minut, zapewniając Ci ciągłą świadomość sytuacyjną bez ręcznej interwencji.

Platforma dostarcza wielopoziomowe alerty (FLASH, PRIORITY, ROUTINE) za pośrednictwem Telegramu i Discorda, pomysły handlowe generowane przez LLM oraz dwukierunkowe polecenia botów do briefingu na żądanie. Samodzielne hostowanie Crucix na Twoim VPS przechowuje wszystkie klucze API i archiwa wywiadowcze na Twojej własnej infrastrukturze, zapewnia nieprzerwane gromadzenie danych i daje Ci pełną kontrolę nad przechowywaniem i dostępem.