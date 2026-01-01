Wdróż Crucix jednym kliknięciem.
Platforma OSINT agregująca 27 globalnych źródeł danych w czasie rzeczywistym w ujednolicony pulpit nawigacyjny 3D.
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Co możesz zbudować z Crucix
Crucix to platforma OSINT (Open Source Intelligence), która konsoliduje dane z 27 publicznych źródeł — w tym obrazy satelitarne NASA FIRMS, śledzenie morskie AIS, dane o konfliktach ACLED, wskaźniki ekonomiczne FRED i kanały nastrojów społecznych — w jeden pulpit nawigacyjny w czasie rzeczywistym, wyposażony w kulę ziemską 3D opartą na WebGL. Dane odświeżają się automatycznie co 15 minut, zapewniając Ci ciągłą świadomość sytuacyjną bez ręcznej interwencji.
Platforma dostarcza wielopoziomowe alerty (FLASH, PRIORITY, ROUTINE) za pośrednictwem Telegramu i Discorda, pomysły handlowe generowane przez LLM oraz dwukierunkowe polecenia botów do briefingu na żądanie. Samodzielne hostowanie Crucix na Twoim VPS przechowuje wszystkie klucze API i archiwa wywiadowcze na Twojej własnej infrastrukturze, zapewnia nieprzerwane gromadzenie danych i daje Ci pełną kontrolę nad przechowywaniem i dostępem.
Główne cechy Crucix
27 źródeł OSINT
Agreguje dane satelitarne, morskie, lotnicze, dotyczące konfliktów, ekonomiczne i dotyczące nastrojów społecznych równolegle, z płynną degradacją, gdy którekolwiek źródło jest niedostępne.
Wizualizacja globu 3D
Globus zasilany przez WebGL nakłada zdarzenia geograficznie, ułatwiając szybką korelację incydentów w różnych regionach.
Wielopoziomowy system alertów
Dostarcza powiadomienia FLASH, PRIORYTETOWE i RUTYNOWE za pośrednictwem Telegrama i Discorda, dzięki czemu krytyczne wydarzenia natychmiast do Ciebie docierają.
Analiza inteligencji LLM
Integruje się z Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini i innymi dostawcami w celu generowania pomysłów handlowych i inteligentnych podsumowań sygnałów z zebranych danych.
Dwukierunkowe polecenia bota
Zlecaj kontrole statusu na żądanie, uruchamiaj ręczne skanowania i otrzymuj raporty bezpośrednio za pośrednictwem poleceń bota Telegram lub Discord.
Dlaczego warto uruchomić Crucix na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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