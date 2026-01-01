Do 69% zniżki na Crucix

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Platforma OSINT agregująca 27 globalnych źródeł danych w czasie rzeczywistym w ujednolicony pulpit nawigacyjny 3D.

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KVM 1
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Uzyskaj 24 mies. za 575,76 zł (standardowa cena 1.799,76 zł). Odnów za 51,99 zł/mies.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
62% zniżki
KVM 2
91,99  zł
34,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 839,76 zł (standardowa cena 2.207,76 zł). Odnów za 64,99 zł/mies.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99  zł
46,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 1.127,76 zł (standardowa cena 3.695,76 zł). Odnów za 119,99 zł/mies.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99  zł
93,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 2.255,76 zł (standardowa cena 6.671,76 zł). Odnów za 213,99 zł/mies.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Crucix

Crucix to platforma OSINT (Open Source Intelligence), która konsoliduje dane z 27 publicznych źródeł — w tym obrazy satelitarne NASA FIRMS, śledzenie morskie AIS, dane o konfliktach ACLED, wskaźniki ekonomiczne FRED i kanały nastrojów społecznych — w jeden pulpit nawigacyjny w czasie rzeczywistym, wyposażony w kulę ziemską 3D opartą na WebGL. Dane odświeżają się automatycznie co 15 minut, zapewniając Ci ciągłą świadomość sytuacyjną bez ręcznej interwencji.

Platforma dostarcza wielopoziomowe alerty (FLASH, PRIORITY, ROUTINE) za pośrednictwem Telegramu i Discorda, pomysły handlowe generowane przez LLM oraz dwukierunkowe polecenia botów do briefingu na żądanie. Samodzielne hostowanie Crucix na Twoim VPS przechowuje wszystkie klucze API i archiwa wywiadowcze na Twojej własnej infrastrukturze, zapewnia nieprzerwane gromadzenie danych i daje Ci pełną kontrolę nad przechowywaniem i dostępem.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Crucix

27 źródeł OSINT

Agreguje dane satelitarne, morskie, lotnicze, dotyczące konfliktów, ekonomiczne i dotyczące nastrojów społecznych równolegle, z płynną degradacją, gdy którekolwiek źródło jest niedostępne.

Wizualizacja globu 3D

Globus zasilany przez WebGL nakłada zdarzenia geograficznie, ułatwiając szybką korelację incydentów w różnych regionach.

Wielopoziomowy system alertów

Dostarcza powiadomienia FLASH, PRIORYTETOWE i RUTYNOWE za pośrednictwem Telegrama i Discorda, dzięki czemu krytyczne wydarzenia natychmiast do Ciebie docierają.

Analiza inteligencji LLM

Integruje się z Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini i innymi dostawcami w celu generowania pomysłów handlowych i inteligentnych podsumowań sygnałów z zebranych danych.

Dwukierunkowe polecenia bota

Zlecaj kontrole statusu na żądanie, uruchamiaj ręczne skanowania i otrzymuj raporty bezpośrednio za pośrednictwem poleceń bota Telegram lub Discord.

Dlaczego warto uruchomić Crucix na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
Rozpocznij
Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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