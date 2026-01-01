Wdróż LMS jednym kliknięciem.
Lekki, samodzielnie hostowany serwer do strumieniowego przesyłania muzyki z interfejsem API zgodnym z Subsonic dla dowolnego klienta muzycznego.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z LMS
LMS (Lightweight Music Server) to samodzielnie hostowany serwer strumieniowania muzyki o otwartym kodzie źródłowym, napisany w C++, który udostępnia Twoją osobistą bibliotekę muzyki za pośrednictwem szybkiego interfejsu internetowego i interfejsu API zgodnego z Subsonic. Indeksuje folder plików audio, wyodrębnia metadane i okładki albumów i pozwala na strumieniowanie z dowolnej przeglądarki lub z dziesiątek aplikacji mobilnych i desktopowych, które już obsługują protokół Subsonic.
Samodzielne hostowanie LMS na Twoim własnym VPS utrzymuje Twoją kolekcję muzyki i historię słuchania w Twojej własnej infrastrukturze, zamiast strumieniowego SaaS, który wydobywa dane o słuchaniu. Środowisko uruchomieniowe C++ jest wystarczająco małe, aby zmieścić się na skromnych planach VPS, a interfejs API Subsonic oznacza, że istniejące ulubione klienty, takie jak substreamer, DSub, Symfonium, Sublime Music i play:Sub, działają od razu, bez konieczności pisania niestandardowych integracji.
Główne cechy LMS
API kompatybilne z Subsonic
Działa z szerokim ekosystemem klientów Subsonic na iOS, Android, macOS, Windows i Linux bez żadnego niestandardowego adaptera.
Inteligentne rekomendacje
Tworzy klastry podobnych artystów i utworów na podstawie tagów i historii słuchania, aby zasilać autoodtwarzanie, tryb radiowy i odkrywanie.
Scrobbling Last.fm
Scrobbluje odtworzenia do Last.fm lub samodzielnie hostowanych alternatyw, takich jak Maloja, zachowując ujednoliconą historię słuchania na wszystkich urządzeniach.
Wieloużytkownikowe konta
Każdy użytkownik otrzymuje własne playlisty, oceny, historię słuchania i ulubione utwory, współdzieląc tę samą podstawową bibliotekę.
Montowanie biblioteki tylko do odczytu
Katalog muzyczny jest zamontowany tylko do odczytu, więc serwer nie może przypadkowo modyfikować Twoich plików audio podczas skanowania lub transkodowania.
Lekki rdzeń C++
Skompilowany demon C++ plus SQLite pozostaje mały na dysku i w pamięci, pozostawiając miejsce na resztę Twoich samodzielnie hostowanych usług.
Dlaczego warto uruchomić LMS na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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