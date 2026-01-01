LMS (Lightweight Music Server) to samodzielnie hostowany serwer strumieniowania muzyki o otwartym kodzie źródłowym, napisany w C++, który udostępnia Twoją osobistą bibliotekę muzyki za pośrednictwem szybkiego interfejsu internetowego i interfejsu API zgodnego z Subsonic. Indeksuje folder plików audio, wyodrębnia metadane i okładki albumów i pozwala na strumieniowanie z dowolnej przeglądarki lub z dziesiątek aplikacji mobilnych i desktopowych, które już obsługują protokół Subsonic.

Samodzielne hostowanie LMS na Twoim własnym VPS utrzymuje Twoją kolekcję muzyki i historię słuchania w Twojej własnej infrastrukturze, zamiast strumieniowego SaaS, który wydobywa dane o słuchaniu. Środowisko uruchomieniowe C++ jest wystarczająco małe, aby zmieścić się na skromnych planach VPS, a interfejs API Subsonic oznacza, że istniejące ulubione klienty, takie jak substreamer, DSub, Symfonium, Sublime Music i play:Sub, działają od razu, bez konieczności pisania niestandardowych integracji.