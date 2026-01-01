Wdróż SilverBullet jako instalację jednym kliknięciem.
Open-source aplikacja do robienia notatek z Markdownem, zapytaniami na żywo i systemem wtyczek, który działa w Twojej przeglądarce.
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Co możesz zbudować z SilverBullet
SilverBullet to otwartoźródłowa, samodzielnie hostowana aplikacja do robienia notatek, zbudowana wokół Markdown i zaprojektowana do zarządzania osobistą wiedzą. Działa w całości w Twojej przeglądarce jako progresywna aplikacja internetowa, zachowując wszystkie dane na Twoim własnym serwerze — zapewniając Ci dostęp offline, zapytania na żywo w Twoich notatkach i potężny system wtyczek dla rozszerzalności.
Samodzielne hostowanie SilverBullet na Twoim VPS oznacza, że Twoje notatki są zawsze dostępne z dowolnego urządzenia, synchronizowane w czasie rzeczywistym i przechowywane prywatnie bez polegania na żadnej usłudze notatek w chmurze.
Główne cechy SilverBullet
Zapytania na żywo
Osadzaj dynamiczne zapytania w swoich notatkach, które pobierają i wyświetlają dane z całej Twojej bazy wiedzy w czasie rzeczywistym.
Ekosystem wtyczek
Rozszerz funkcjonalność za pomocą wtyczek społecznościowych do zadań, kalendarzy, synchronizacji Git, uzupełniania AI i wielu innych.
PWA z priorytetem offline
Działa offline jako progresywna aplikacja internetowa — edycje synchronizują się automatycznie po ponownym połączeniu.
Natywny Markdown
Pisz w standardowym Markdownie z linkami w stylu wiki, tagami i metadanymi front matter do strukturalnego robienia notatek.
Paleta poleceń
Interfejs sterowany klawiaturą z poleceniami ukośnika i paletą poleceń do szybkiej nawigacji i działań.
Dlaczego warto uruchomić SilverBullet na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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