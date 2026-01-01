SilverBullet to otwartoźródłowa, samodzielnie hostowana aplikacja do robienia notatek, zbudowana wokół Markdown i zaprojektowana do zarządzania osobistą wiedzą. Działa w całości w Twojej przeglądarce jako progresywna aplikacja internetowa, zachowując wszystkie dane na Twoim własnym serwerze — zapewniając Ci dostęp offline, zapytania na żywo w Twoich notatkach i potężny system wtyczek dla rozszerzalności.

Samodzielne hostowanie SilverBullet na Twoim VPS oznacza, że Twoje notatki są zawsze dostępne z dowolnego urządzenia, synchronizowane w czasie rzeczywistym i przechowywane prywatnie bez polegania na żadnej usłudze notatek w chmurze.