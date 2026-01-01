Grocy to internetowy system zarządzania gospodarstwem domowym, oparty na inwentaryzacji żywności. Śledzi, co masz, kiedy to wygasa i ile zużywasz, a następnie wykorzystuje te dane do generowania dokładnych list zakupów, zapobiegania marnotrawstwu i pomagania w planowaniu przepisów z produktów już znajdujących się w spiżarni.

Samodzielne hostowanie na Twoim VPS oznacza, że dane o inwentarzu Twojego gospodarstwa domowego pozostają prywatne, dostępne z każdego urządzenia rodzinnego, zarówno w domu, jak i w sklepie, i nigdy nie są związane z subskrypcją ani wyłączone przez dostawcę. Lekki stos PHP i SQLite działa komfortowo obok innych usług nawet na skromnym VPS.