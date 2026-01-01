Wdróż Grocy jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowana aplikacja do zarządzania artykułami spożywczymi i gospodarstwem domowym, służąca do śledzenia zapasów żywności, dat ważności i list zakupów.
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Co możesz zbudować z Grocy
Grocy to internetowy system zarządzania gospodarstwem domowym, oparty na inwentaryzacji żywności. Śledzi, co masz, kiedy to wygasa i ile zużywasz, a następnie wykorzystuje te dane do generowania dokładnych list zakupów, zapobiegania marnotrawstwu i pomagania w planowaniu przepisów z produktów już znajdujących się w spiżarni.
Samodzielne hostowanie na Twoim VPS oznacza, że dane o inwentarzu Twojego gospodarstwa domowego pozostają prywatne, dostępne z każdego urządzenia rodzinnego, zarówno w domu, jak i w sklepie, i nigdy nie są związane z subskrypcją ani wyłączone przez dostawcę. Lekki stos PHP i SQLite działa komfortowo obok innych usług nawet na skromnym VPS.
Główne cechy Grocy
Śledzenie daty ważności
Rejestruj daty zakupu i ważności dla każdego produktu, aby Grocy mógł Cię powiadomić, zanim produkty się zepsują, zmniejszając marnowanie żywności w całym gospodarstwie domowym.
Inteligentne Listy zakupów
Listy zakupów są generowane automatycznie na podstawie wymagań przepisów i minimalnych progów zapasów, dzięki czemu kupujesz tylko to, czego faktycznie potrzebujesz.
Skanowanie kodów kreskowych
Skanuj kody kreskowe produktów z dowolnej przeglądarki mobilnej, aby natychmiast wyszukać i zarejestrować przedmioty bez ręcznego wpisywania nazw produktów lub ilości.
Zarządzanie przepisami
Przechowuj przepisy z ilościami składników i pozwól Grocy sprawdzić Twoje obecne zapasy, zanim doda dokładnie to, czego brakuje do listy zakupów.
Integracja automatyki domowej
Pełne API REST umożliwia integracje z Home Assistant, aplikacjami do skanowania kodów kreskowych i innymi narzędziami hostowanymi samodzielnie, dla w pełni zautomatyzowanego przepływu pracy w gospodarstwie domowym.
Dlaczego warto uruchomić Grocy na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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