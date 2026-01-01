Wdróż Joplin Server jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany backend synchronizacji dla Joplin, zapewniający prywatność Twoich notatek i załączników na wszystkich urządzeniach.
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Co możesz zbudować z Joplin Server
Joplin Server to samodzielnie hostowany backend synchronizacji dla popularnej, otwartej aplikacji do robienia notatek Joplin. Zapewnia bezpieczne, prywatne centrum do synchronizacji notatek, zadań, zeszytów i załączników między klientami desktopowymi, mobilnymi i terminalowymi — bez polegania na zewnętrznych usługach chmurowych, takich jak Dropbox czy OneDrive.
Hostowanie Joplin Server na własnym VPS oznacza, że Twoja osobista baza wiedzy pozostaje całkowicie pod Twoją kontrolą. Ty ustalasz limity przechowywania, definiujesz zasady tworzenia kopii zapasowych i wybierasz, czy włączyć szyfrowanie end-to-end — bez opłat abonamentowych, bez gromadzenia danych i bez blokady platformy.
Główne cechy Joplin Server
Synchronizacja prywatnych notatek
Synchronizuj notatki, notatniki i załączniki na wszystkich Twoich urządzeniach za pośrednictwem własnego serwera, bez obsługi Twoich danych przez zewnętrzną usługę chmurową.
Szyfrowanie end-to-end
Chroń zawartość notatek za pomocą szyfrowania po stronie klienta, dzięki czemu tylko Ty możesz czytać swoje notatki — nawet serwer nigdy nie zobaczy tekstu jawnego.
Obsługa wielu użytkowników
Utwórz oddzielne konta dla członków rodziny lub współpracowników, każdy z własną kolekcją notatek i konfigurowalnymi limitami pamięci masowej.
Udostępnianie notatek
Udostępniaj pojedyncze notatki lub notatniki innym użytkownikom Joplin Server i zarządzaj uprawnieniami dostępu bezpośrednio z aplikacji klienckich.
Wszystkie Platformy Klienta
Połącz klientów Joplin na Windows, macOS, Linux, iOS i Android — każde urządzenie synchronizuje się z tym samym serwerem za pośrednictwem standardowego protokołu synchronizacji Joplin.
Dlaczego warto uruchomić Joplin Server na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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