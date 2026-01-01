Joplin Server to samodzielnie hostowany backend synchronizacji dla popularnej, otwartej aplikacji do robienia notatek Joplin. Zapewnia bezpieczne, prywatne centrum do synchronizacji notatek, zadań, zeszytów i załączników między klientami desktopowymi, mobilnymi i terminalowymi — bez polegania na zewnętrznych usługach chmurowych, takich jak Dropbox czy OneDrive.

Hostowanie Joplin Server na własnym VPS oznacza, że Twoja osobista baza wiedzy pozostaje całkowicie pod Twoją kontrolą. Ty ustalasz limity przechowywania, definiujesz zasady tworzenia kopii zapasowych i wybierasz, czy włączyć szyfrowanie end-to-end — bez opłat abonamentowych, bez gromadzenia danych i bez blokady platformy.