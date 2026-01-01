Wdróż OneDev jednym kliknięciem.
Kompleksowa, samodzielnie hostowana platforma DevOps z hostingiem Git, potokami CI/CD, tablicami Kanban i rejestrem pakietów.
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Co możesz zbudować z OneDev
OneDev to kompleksowa, samodzielnie hostowana platforma DevOps, która łączy hosting Git, automatyzację CI/CD, śledzenie problemów, tablice Kanban i rejestr pakietów w jedną aplikację. Jej wizualny kreator potoków i funkcje inteligencji kodu czynią ją dostępną dla programistów bez głębokiej wiedzy DevOps, podczas gdy zaawansowany język zapytań daje zaawansowanym użytkownikom precyzyjną kontrolę nad kompilacjami, problemami i commitami.
Samodzielne hostowanie OneDev na Twoim VPS oznacza nieograniczoną liczbę programistów przy stałym koszcie infrastruktury, z pełną własnością Twojego kodu źródłowego i artefaktów kompilacji. Ten szablon zawiera PostgreSQL do niezawodnego przechowywania danych i dostęp do gniazda Docker, dzięki czemu OneDev może uruchamiać zadania CI/CD bezpośrednio na Twoim serwerze.
Główne cechy OneDev
Hosting Git i Przegląd kodu
Pełny serwer Git z zaawansowaną wizualizacją różnic, ochroną gałęzi i kontrolą strategii scalania dla ustrukturyzowanego przeglądu kodu.
Wizualny Kreator CI/CD
Twórz i wizualizuj potoki bez pisania YAML od podstaw — przeciągaj i upuszczaj kroki z pełnym eksportem YAML do kontroli wersji.
Kanban i Śledzenie zgłoszeń
Wbudowane tablice kanban i narzędzie do śledzenia problemów z niestandardowymi polami oraz zaawansowanym językiem zapytań do precyzyjnego filtrowania.
Rejestr pakietów
Hostuj obrazy Docker i inne artefakty kompilacji w zintegrowanym rejestrze obok Twojego kodu i potoków.
Inteligencja kodu
Nawigacja po symbolach i semantyczne wyszukiwanie kodu pomagają programistom szybciej zrozumieć nieznane bazy kodu.
Dlaczego warto uruchomić OneDev na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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