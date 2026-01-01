OneDev to kompleksowa, samodzielnie hostowana platforma DevOps, która łączy hosting Git, automatyzację CI/CD, śledzenie problemów, tablice Kanban i rejestr pakietów w jedną aplikację. Jej wizualny kreator potoków i funkcje inteligencji kodu czynią ją dostępną dla programistów bez głębokiej wiedzy DevOps, podczas gdy zaawansowany język zapytań daje zaawansowanym użytkownikom precyzyjną kontrolę nad kompilacjami, problemami i commitami.

Samodzielne hostowanie OneDev na Twoim VPS oznacza nieograniczoną liczbę programistów przy stałym koszcie infrastruktury, z pełną własnością Twojego kodu źródłowego i artefaktów kompilacji. Ten szablon zawiera PostgreSQL do niezawodnego przechowywania danych i dostęp do gniazda Docker, dzięki czemu OneDev może uruchamiać zadania CI/CD bezpośrednio na Twoim serwerze.