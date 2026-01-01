Wdróż FileFlows jednym kliknięciem.
Zautomatyzowany procesor plików multimedialnych, który inteligentnie transkoduje i optymalizuje Twoją bibliotekę, zmniejszając rozmiary plików nawet o 90%.
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Co możesz zbudować z FileFlows
FileFlows to inteligentny system przetwarzania plików, który automatycznie zarządza i optymalizuje Twoją bibliotekę multimediów za pomocą konfigurowalnych wizualnych przepływów pracy. Monitoruje katalogi pod kątem nowych plików, stosuje inteligentne zasady transkodowania i może zmniejszyć wymagania dotyczące pamięci masowej nawet o 90% — wszystko bez ręcznej interwencji. Obsługa akceleracji sprzętowej dla Intel QuickSync, NVIDIA i AMD zapewnia szybkie przetwarzanie nawet w przypadku dużych bibliotek.
Samodzielne hostowanie FileFlows na Twoim VPS zapewnia Twoim przepływom pracy multimediów dedykowane zasoby procesora przez całą dobę, utrzymuje przetwarzanie Twojej biblioteki w całkowitej prywatności i pozwala uniknąć kosztów za plik oraz limitów przepustowości usług transkodowania opartych na chmurze.
Główne cechy FileFlows
Wizualny Kreator Przepływu
Twórz niestandardowe potoki przetwarzania za pomocą edytora przepływu typu „przeciągnij i upuść” — bez konieczności skryptowania do tworzenia złożonych, wieloetapowych przepływów pracy.
Do 90% zmniejszenia rozmiaru
Inteligentne transkodowanie do H.265/HEVC, AV1 i innych nowoczesnych kodeków drastycznie zmniejsza rozmiary plików, przy jednoczesnym zachowaniu jakości wizualnej.
Przyspieszenie sprzętowe
Obsługuje enkodery Intel QuickSync, NVIDIA NVENC i AMD, aby odciążyć CPU z transkodowania i przetwarzać pliki znacznie szybciej.
Automatyczne monitorowanie plików
Monitoruje katalogi pod kątem nowych plików i automatycznie uruchamia przetwarzanie, dzięki czemu Twoja biblioteka pozostaje zoptymalizowana bez żadnej ręcznej interwencji.
Podłącz Ekosystem
Rozszerz FileFlows za pomocą wtyczek do normalizacji dźwięku, zarządzania napisami, zmiany nazw plików oraz integracji z serwerami multimediów, takimi jak Plex i Jellyfin.
Dlaczego warto uruchomić FileFlows na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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