FileFlows to inteligentny system przetwarzania plików, który automatycznie zarządza i optymalizuje Twoją bibliotekę multimediów za pomocą konfigurowalnych wizualnych przepływów pracy. Monitoruje katalogi pod kątem nowych plików, stosuje inteligentne zasady transkodowania i może zmniejszyć wymagania dotyczące pamięci masowej nawet o 90% — wszystko bez ręcznej interwencji. Obsługa akceleracji sprzętowej dla Intel QuickSync, NVIDIA i AMD zapewnia szybkie przetwarzanie nawet w przypadku dużych bibliotek.

Samodzielne hostowanie FileFlows na Twoim VPS zapewnia Twoim przepływom pracy multimediów dedykowane zasoby procesora przez całą dobę, utrzymuje przetwarzanie Twojej biblioteki w całkowitej prywatności i pozwala uniknąć kosztów za plik oraz limitów przepustowości usług transkodowania opartych na chmurze.