Wdróż Yarn jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany, zdecentralizowany mikroblogowy pod zbudowany w oparciu o format twtxt, bez reklam, śledzenia ani uzależnienia od dostawcy.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Yarn
Yarn to zdecentralizowana, samodzielnie hostowana platforma mediów społecznościowych, która łączy mikroblogowanie w stylu Twittera z otwartym formatem kanału twtxt. Każdy pod to niezależna instancja, która federuje z innymi podami Yarn i dowolnym kanałem twtxt w otwartej sieci, dzięki czemu użytkownicy śledzą osoby na różnych serwerach bez uzależnienia od jednego dostawcy. Oprogramowanie nie zbiera żadnych danych osobowych, nie wyświetla reklam i nie wysyła danych analitycznych — zawartość i wykresy obserwujących należą w całości do operatora poda.
Uruchomienie własnego poda Yarn na VPS-ie pozwala zachować rozmowy, media i tożsamość pod Twoją własną domeną. Serwer yarnd oparty na Go jest lekki, przechowuje wszystko w jednej wbudowanej bazie danych i obsługuje zarówno pody jedno-, jak i wieloużytkownikowe z przesyłaniem mediów, rozmowami w wątkach i pełnymi kanałami RSS/Atom.
Główne cechy Yarn
Zdecentralizowane kanały twtxt
Każde konto publikuje przenośny kanał twtxt, który może śledzić dowolny pod Yarn lub kompatybilny klient — bez centralnych serwerów i zastrzeżonych protokołów.
Prywatność od podstaw
Brak analityki, brak reklam i brak śledzenia przez osoby trzecie — yarnd zbiera tylko to, co jest niezbędne do działania samego poda.
Rozmowy wątkowe
Łańcuchy odpowiedzi, wzmianki i tematy sprawiają, że dyskusje pozostają czytelne między podami, bez zależności od scentralizowanych osi czasu.
Wbudowana obsługa mediów
Przesyłaj obrazy, dźwięk i wideo bezpośrednio do Twojego poda z opcjonalnym transkodowaniem ffmpeg do odtwarzania wbudowanego.
Pojedyncze lub wieloużytkownikowe pody
Obsługuj osobisty pod dla siebie lub otwórz rejestracje, aby hostować społeczność — ten sam plik binarny obsługuje oba modele wdrożenia.
Lekki plik binarny Go
Serwer yarnd działa jako pojedynczy skompilowany plik binarny z wbudowaną bazą danych bitcask, utrzymując niskie zużycie zasobów na małych planach VPS.
Dlaczego warto uruchomić Yarn na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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