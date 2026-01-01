Do 69% zniżki na Yarn

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Samodzielnie hostowany, zdecentralizowany mikroblogowy pod zbudowany w oparciu o format twtxt, bez reklam, śledzenia ani uzależnienia od dostawcy.

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400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
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KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
NAJPOPULARNIEJSZY
62% zniżki
KVM 2
91,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Yarn

Yarn to zdecentralizowana, samodzielnie hostowana platforma mediów społecznościowych, która łączy mikroblogowanie w stylu Twittera z otwartym formatem kanału twtxt. Każdy pod to niezależna instancja, która federuje z innymi podami Yarn i dowolnym kanałem twtxt w otwartej sieci, dzięki czemu użytkownicy śledzą osoby na różnych serwerach bez uzależnienia od jednego dostawcy. Oprogramowanie nie zbiera żadnych danych osobowych, nie wyświetla reklam i nie wysyła danych analitycznych — zawartość i wykresy obserwujących należą w całości do operatora poda.

Uruchomienie własnego poda Yarn na VPS-ie pozwala zachować rozmowy, media i tożsamość pod Twoją własną domeną. Serwer yarnd oparty na Go jest lekki, przechowuje wszystko w jednej wbudowanej bazie danych i obsługuje zarówno pody jedno-, jak i wieloużytkownikowe z przesyłaniem mediów, rozmowami w wątkach i pełnymi kanałami RSS/Atom.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Yarn

Zdecentralizowane kanały twtxt

Każde konto publikuje przenośny kanał twtxt, który może śledzić dowolny pod Yarn lub kompatybilny klient — bez centralnych serwerów i zastrzeżonych protokołów.

Prywatność od podstaw

Brak analityki, brak reklam i brak śledzenia przez osoby trzecie — yarnd zbiera tylko to, co jest niezbędne do działania samego poda.

Rozmowy wątkowe

Łańcuchy odpowiedzi, wzmianki i tematy sprawiają, że dyskusje pozostają czytelne między podami, bez zależności od scentralizowanych osi czasu.

Wbudowana obsługa mediów

Przesyłaj obrazy, dźwięk i wideo bezpośrednio do Twojego poda z opcjonalnym transkodowaniem ffmpeg do odtwarzania wbudowanego.

Pojedyncze lub wieloużytkownikowe pody

Obsługuj osobisty pod dla siebie lub otwórz rejestracje, aby hostować społeczność — ten sam plik binarny obsługuje oba modele wdrożenia.

Lekki plik binarny Go

Serwer yarnd działa jako pojedynczy skompilowany plik binarny z wbudowaną bazą danych bitcask, utrzymując niskie zużycie zasobów na małych planach VPS.

Dlaczego warto uruchomić Yarn na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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