Yarn to zdecentralizowana, samodzielnie hostowana platforma mediów społecznościowych, która łączy mikroblogowanie w stylu Twittera z otwartym formatem kanału twtxt. Każdy pod to niezależna instancja, która federuje z innymi podami Yarn i dowolnym kanałem twtxt w otwartej sieci, dzięki czemu użytkownicy śledzą osoby na różnych serwerach bez uzależnienia od jednego dostawcy. Oprogramowanie nie zbiera żadnych danych osobowych, nie wyświetla reklam i nie wysyła danych analitycznych — zawartość i wykresy obserwujących należą w całości do operatora poda.

Uruchomienie własnego poda Yarn na VPS-ie pozwala zachować rozmowy, media i tożsamość pod Twoją własną domeną. Serwer yarnd oparty na Go jest lekki, przechowuje wszystko w jednej wbudowanej bazie danych i obsługuje zarówno pody jedno-, jak i wieloużytkownikowe z przesyłaniem mediów, rozmowami w wątkach i pełnymi kanałami RSS/Atom.