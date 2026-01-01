Wdróż NATS z instalacją jednym kliknięciem.
Natywny dla chmury, wysokowydajny system przesyłania wiadomości z opóźnieniem poniżej milisekundy dla mikrousług, IoT i aplikacji rozproszonych.
Wybierz plan VPS dla NATS
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z NATS
NATS to lekki, otwarty system przesyłania wiadomości, stworzony dla architektur chmurowych. Zapewnia przesyłanie wiadomości w trybie publish-subscribe, request-reply i queue group w czasie poniżej milisekundy, przy minimalnym zużyciu zasobów — plik binarny serwera ma mniej niż 20MB i nie wymaga zewnętrznych zależności. NATS obsługuje miliony wiadomości na sekundę, co czyni go jednym z najszybszych dostępnych brokerów wiadomości.
JetStream, wbudowana warstwa trwałości NATS, dodaje trwałe strumienie, powtarzanie i dostarczanie dokładnie raz, bez konieczności korzystania z oddzielnej usługi kolejkowania lub bazy danych. Samodzielne hostowanie NATS na Twoim własnym VPS daje Ci pełną kontrolę nad lokalizacją danych, eliminuje opłaty za wiadomości w chmurze i umieszcza Twoją magistralę wiadomości tak blisko Twoich usług, jak to możliwe, dla minimalnego opóźnienia.
Główne cechy NATS
Komunikacja Pub/Sub
Rozsyłaj wiadomości do dowolnej liczby subskrybentów natychmiast, wykorzystując routing oparty na temacie i subskrypcje z symbolami wieloznacznymi, co zapewnia elastyczne rozsyłanie wiadomości.
Trwałość JetStream
Utrwalaj, odtwarzaj i przetwarzaj wiadomości za pomocą trwałych strumieni i konsumentów — dodając dostarczanie dokładnie raz i historię wiadomości bez dodatkowej infrastruktury.
Wzorzec Żądanie-Odpowiedź
Zbuduj RPC w stylu synchronicznym za pośrednictwem asynchronicznego przesyłania wiadomości z wbudowanym mechanizmem żądanie-odpowiedź, umożliwiając wywołania między usługami z automatyczną obsługą limitu czasu.
Grupy kolejek
Rozdzielaj pracę między poziomo skalowanych konsumentów, używając grup kolejek — NATS automatycznie równoważy obciążenie wiadomościami między wszystkimi członkami grupy.
Wbudowane klastrowanie
Utwórz klaster odporny na awarie na wielu węzłach z automatycznym wykrywaniem tras i replikacją JetStream opartą na RAFT dla wysokiej dostępności.
Monitorowanie HTTP
Przeglądaj stan serwera, statystyki połączeń, metryki JetStream i dane subskrypcji za pośrednictwem wbudowanego punktu końcowego monitorowania na porcie 8222.
Dlaczego warto uruchomić NATS na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.