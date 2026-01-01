NATS to lekki, otwarty system przesyłania wiadomości, stworzony dla architektur chmurowych. Zapewnia przesyłanie wiadomości w trybie publish-subscribe, request-reply i queue group w czasie poniżej milisekundy, przy minimalnym zużyciu zasobów — plik binarny serwera ma mniej niż 20MB i nie wymaga zewnętrznych zależności. NATS obsługuje miliony wiadomości na sekundę, co czyni go jednym z najszybszych dostępnych brokerów wiadomości.

JetStream, wbudowana warstwa trwałości NATS, dodaje trwałe strumienie, powtarzanie i dostarczanie dokładnie raz, bez konieczności korzystania z oddzielnej usługi kolejkowania lub bazy danych. Samodzielne hostowanie NATS na Twoim własnym VPS daje Ci pełną kontrolę nad lokalizacją danych, eliminuje opłaty za wiadomości w chmurze i umieszcza Twoją magistralę wiadomości tak blisko Twoich usług, jak to możliwe, dla minimalnego opóźnienia.