Wdróż Kibana jednym kliknięciem.
Platforma typu open-source do wizualizacji i eksploracji danych dla Elasticsearch, z pulpitami nawigacyjnymi, wyszukiwaniem i narzędziami do obserwacji.
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Co możesz zbudować z Kibana
Kibana to oficjalny internetowy interfejs użytkownika dla Elasticsearch — dopracowana platforma do eksploracji danych, tworzenia interaktywnych pulpitów nawigacyjnych, uruchamiania zapytań wyszukiwania i obsługi wdrożenia Elastic Stack. Pierwotnie stworzona w 2013 roku i obecnie utrzymywana przez Elastic NV, Kibana jest standardową warstwą wizualizacji dla każdej aplikacji zbudowanej na Elasticsearch, od analizy logów i obserwowalności po wyszukiwanie w e-commerce i analizę bezpieczeństwa.
Samodzielne hostowanie Kibany na Twoim VPS zapewnia zespołom danych i platform kompletne środowisko wizualizacji Elastic Stack bez opłat SaaS za dokument, typowych dla Elastic Cloud. Ten szablon łączy jednowęzłowy Elasticsearch wraz z Kibaną, dzięki czemu stos jest gotowy do pozyskiwania danych i tworzenia pulpitów nawigacyjnych natychmiast po wdrożeniu.
Główne cechy Kibana
Odkryj i eksploruj
Przeglądaj indeksy Elasticsearch za pomocą interfejsu Discover — wyszukuj, filtruj, sortuj i wizualizuj surowe dokumenty, aby wykrywać wzorce i anomalie w czasie rzeczywistym.
Pulpity nawigacyjne i wizualizacje
Twórz interaktywne pulpity nawigacyjne z wykresami liniowymi, słupkowymi, mapami cieplnymi, mapami, tabelami i wizualizacjami typu „przeciągnij i upuść” Lens, udostępnianymi między zespołami.
Wyszukaj i ES|QL
Pełny Elasticsearch Query DSL plus ES|QL — potokowy język zapytań podobny do Splunk SPL — sprawia, że złożone zapytania są przystępne dla osób niebędących programistami.
Narzędzia obserwowalności
Wbudowane aplikacje do monitorowania dzienników, metryk, APM i czasu dostępności, służące do pozyskiwania i analizowania danych dotyczących obserwowalności z Elastic Agent i Beats.
Mapy i geoprzestrzenne
Interaktywne mapy wielowarstwowe z warstwami wektorowymi, mapami cieplnymi i geoagregacjami do wizualizacji danych geoprzestrzennych wraz z innymi wymiarami.
Alerty i raportowanie
Alerty oparte na progach i anomaliach z miejscami docelowymi e-mail, Slack i webhook, oraz generowanie zaplanowanych raportów PDF i CSV.
Dlaczego warto uruchomić Kibana na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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