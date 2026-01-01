Kibana to oficjalny internetowy interfejs użytkownika dla Elasticsearch — dopracowana platforma do eksploracji danych, tworzenia interaktywnych pulpitów nawigacyjnych, uruchamiania zapytań wyszukiwania i obsługi wdrożenia Elastic Stack. Pierwotnie stworzona w 2013 roku i obecnie utrzymywana przez Elastic NV, Kibana jest standardową warstwą wizualizacji dla każdej aplikacji zbudowanej na Elasticsearch, od analizy logów i obserwowalności po wyszukiwanie w e-commerce i analizę bezpieczeństwa.

Samodzielne hostowanie Kibany na Twoim VPS zapewnia zespołom danych i platform kompletne środowisko wizualizacji Elastic Stack bez opłat SaaS za dokument, typowych dla Elastic Cloud. Ten szablon łączy jednowęzłowy Elasticsearch wraz z Kibaną, dzięki czemu stos jest gotowy do pozyskiwania danych i tworzenia pulpitów nawigacyjnych natychmiast po wdrożeniu.