Wdróż WPS Office jednym kliknięciem.
W pełni funkcjonalny pakiet biurowy z programami Writer, Spreadsheet i Presentation dostępny z dowolnej przeglądarki za pośrednictwem Twojego VPS-a.
Wybierz plan VPS dla WPS Office
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z WPS Office
WPS Office to kompleksowy pakiet biurowy, który zawiera narzędzia Writer, Spreadsheets, Presentation oraz do edycji plików PDF. Jest dostarczany jako aplikacja desktopowa dostępna przez przeglądarkę za pośrednictwem strumieniowania KasmVNC, zapewniając Tobie pełne środowisko biurowe z dowolnego urządzenia bez konieczności instalowania oprogramowania lokalnie.
Samodzielne hostowanie WPS Office na VPS zapewnia trwałe środowisko pracy z Twoimi dokumentami zawsze dostępnymi pod bezpiecznym adresem URL. WPS Office charakteryzuje się wysoką kompatybilnością z formatami Microsoft Office — DOCX, XLSX i PPTX — czyniąc go praktycznym pakietem biurowym do pracy z plikami od współpracowników korzystających z Microsoft Office.
Główne cechy WPS Office
Pełny pakiet biurowy
Zawiera Writer (edytor tekstu), Arkusze kalkulacyjne (kompatybilne z Excelem), Prezentacje (kompatybilne z PowerPointem) oraz narzędzia PDF w jednym pakiecie.
Dostęp przez przeglądarkę
Uzyskaj dostęp do pełnego pulpitu WPS Office z dowolnej przeglądarki za pośrednictwem KasmVNC bez instalowania oprogramowania na Twoim urządzeniu lokalnym.
Kompatybilny z Microsoft Office
Otwieraj, edytuj i zapisuj pliki DOCX, XLSX i PPTX z zachowaniem wysokiej wierności, aby zachować kompatybilność z użytkownikami Microsoft Office.
Edycja PDF
Przeglądaj, dodawaj adnotacje i edytuj dokumenty PDF bezpośrednio w WPS Office bez wcześniejszej konwersji na inny format.
Trwałe przechowywanie dokumentów
Dokumenty i ustawienia zachowują się między sesjami na Twoim VPS-ie, dzięki czemu Twój obszar roboczy jest zawsze dokładnie taki, jak go zostawiłeś(-aś).
Dlaczego warto uruchomić WPS Office na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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