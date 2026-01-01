Do 69% zniżki na WPS Office

Wdróż WPS Office jednym kliknięciem.

W pełni funkcjonalny pakiet biurowy z programami Writer, Spreadsheet i Presentation dostępny z dowolnej przeglądarki za pośrednictwem Twojego VPS-a.

Uruchom swoją aplikację natychmiast
Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
Wdróż WPS Office jednym kliknięciem.

Wybierz plan VPS dla WPS Office

68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
NAJPOPULARNIEJSZY
62% zniżki
KVM 2
91,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
NAJPOPULARNIEJSZY
62% zniżki
KVM 2
91,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z WPS Office

WPS Office to kompleksowy pakiet biurowy, który zawiera narzędzia Writer, Spreadsheets, Presentation oraz do edycji plików PDF. Jest dostarczany jako aplikacja desktopowa dostępna przez przeglądarkę za pośrednictwem strumieniowania KasmVNC, zapewniając Tobie pełne środowisko biurowe z dowolnego urządzenia bez konieczności instalowania oprogramowania lokalnie.

Samodzielne hostowanie WPS Office na VPS zapewnia trwałe środowisko pracy z Twoimi dokumentami zawsze dostępnymi pod bezpiecznym adresem URL. WPS Office charakteryzuje się wysoką kompatybilnością z formatami Microsoft Office — DOCX, XLSX i PPTX — czyniąc go praktycznym pakietem biurowym do pracy z plikami od współpracowników korzystających z Microsoft Office.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy WPS Office

Pełny pakiet biurowy

Zawiera Writer (edytor tekstu), Arkusze kalkulacyjne (kompatybilne z Excelem), Prezentacje (kompatybilne z PowerPointem) oraz narzędzia PDF w jednym pakiecie.

Dostęp przez przeglądarkę

Uzyskaj dostęp do pełnego pulpitu WPS Office z dowolnej przeglądarki za pośrednictwem KasmVNC bez instalowania oprogramowania na Twoim urządzeniu lokalnym.

Kompatybilny z Microsoft Office

Otwieraj, edytuj i zapisuj pliki DOCX, XLSX i PPTX z zachowaniem wysokiej wierności, aby zachować kompatybilność z użytkownikami Microsoft Office.

Edycja PDF

Przeglądaj, dodawaj adnotacje i edytuj dokumenty PDF bezpośrednio w WPS Office bez wcześniejszej konwersji na inny format.

Trwałe przechowywanie dokumentów

Dokumenty i ustawienia zachowują się między sesjami na Twoim VPS-ie, dzięki czemu Twój obszar roboczy jest zawsze dokładnie taki, jak go zostawiłeś(-aś).

Dlaczego warto uruchomić WPS Office na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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