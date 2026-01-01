WPS Office to kompleksowy pakiet biurowy, który zawiera narzędzia Writer, Spreadsheets, Presentation oraz do edycji plików PDF. Jest dostarczany jako aplikacja desktopowa dostępna przez przeglądarkę za pośrednictwem strumieniowania KasmVNC, zapewniając Tobie pełne środowisko biurowe z dowolnego urządzenia bez konieczności instalowania oprogramowania lokalnie.

Samodzielne hostowanie WPS Office na VPS zapewnia trwałe środowisko pracy z Twoimi dokumentami zawsze dostępnymi pod bezpiecznym adresem URL. WPS Office charakteryzuje się wysoką kompatybilnością z formatami Microsoft Office — DOCX, XLSX i PPTX — czyniąc go praktycznym pakietem biurowym do pracy z plikami od współpracowników korzystających z Microsoft Office.