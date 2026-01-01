Interfejs sieciowy yt-dlp Web UI to wysokowydajny interfejs przeglądarkowy i serwer JSON-RPC dla popularnego narzędzia do pobierania yt-dlp. Udostępnia pełną moc yt-dlp za pośrednictwem przejrzystego interfejsu sieciowego, dzięki czemu możesz kolejkowac pobieranie, monitorować postępy w czasie rzeczywistym, oglądać nadchodzące transmisje na żywo i pobierać filmy z YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud oraz setek innych obsługiwanych witryn bez użycia wiersza poleceń.

Samodzielne hostowanie go na Twoim VPS-ie uwalnia Cię od instalatorów desktopowych, rozszerzeń przeglądarki, które psują się przy każdej zmianie witryny, oraz od wspieranych reklamami internetowych narzędzi do pobierania. Pliki trafiają bezpośrednio na pamięć serwera z przepustowością centrum danych, serwer RPC pozwala na skryptowanie automatyzacji, a wbudowany limit kolejki chroni współdzielone zasoby na serwerze.