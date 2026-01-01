Wdróż yt-dlp Web UI za pomocą instalacji jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany interfejs webowy i serwer RPC dla yt-dlp, który pobiera wideo i audio z ponad 1000 stron.
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Co możesz zbudować z yt-dlp Web UI
Interfejs sieciowy yt-dlp Web UI to wysokowydajny interfejs przeglądarkowy i serwer JSON-RPC dla popularnego narzędzia do pobierania yt-dlp. Udostępnia pełną moc yt-dlp za pośrednictwem przejrzystego interfejsu sieciowego, dzięki czemu możesz kolejkowac pobieranie, monitorować postępy w czasie rzeczywistym, oglądać nadchodzące transmisje na żywo i pobierać filmy z YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud oraz setek innych obsługiwanych witryn bez użycia wiersza poleceń.
Samodzielne hostowanie go na Twoim VPS-ie uwalnia Cię od instalatorów desktopowych, rozszerzeń przeglądarki, które psują się przy każdej zmianie witryny, oraz od wspieranych reklamami internetowych narzędzi do pobierania. Pliki trafiają bezpośrednio na pamięć serwera z przepustowością centrum danych, serwer RPC pozwala na skryptowanie automatyzacji, a wbudowany limit kolejki chroni współdzielone zasoby na serwerze.
Główne cechy yt-dlp Web UI
Stworzona przy użyciu szablonu yt-dlp
Zbudowany na yt-dlp, obsługujący pobieranie z YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud oraz ponad tysiąca innych witryn wideo i audio.
Kolejka w czasie rzeczywistym
Śledź każde aktywne i oczekujące pobieranie z postępem na żywo, szacowanym czasem ukończenia (ETA) i aktualizacjami prędkości przesyłanymi strumieniowo przez WebSockets.
Wybór formatu
Wybierz dokładne formaty wideo i audio, wyodrębnij tylko audio, zastąp nazwy plików wyjściowych lub przekaż bezpieczne, niestandardowe argumenty yt-dlp dla każdego pobrania.
Serwer JSON-RPC
Skryptowalny punkt końcowy RPC pozwala wyzwalać pobieranie z zadań cron, skryptów lub klientów zewnętrznych bez użycia interfejsu użytkownika.
Limity współbieżności
Konfigurowalny rozmiar kolejki utrzymuje jednoczesne pobieranie pod kontrolą, dzięki czemu duża lista odtwarzania nie wyczerpie przepustowości VPS ani operacji wejścia/wyjścia dysku.
Uwierzytelnianie tokenowe
Wbudowane uwierzytelnianie JWT chroni interfejs użytkownika sieci web i punkty końcowe RPC za wygenerowaną nazwą użytkownika i hasłem.
Dlaczego warto uruchomić yt-dlp Web UI na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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