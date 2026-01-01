Phoenix to platforma obserwowalności AI o otwartym kodzie źródłowym, stworzona przez Arize AI dla zespołów rozwijających aplikacje z dużymi modelami językowymi, agentami i potokami wyszukiwania. Rejestruje każdy ślad generowany przez Twoją aplikację za pomocą standardowej instrumentacji OpenTelemetry, ujawniając opóźnienia, użycie tokenów i jakość odpowiedzi, dzięki czemu inżynierowie mogą wykryć regresje, zanim dotrą one do klientów. Dzięki gotowym integracjom z LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic i większością innych frameworków AI, Phoenix bezproblemowo wpasowuje się w istniejące potoki bez konieczności przepisywania kodu.

Samodzielne hostowanie Phoenix na Twoim własnym VPS utrzymuje podpowiedzi, dane wyjściowe modelu i kontekst wyszukiwania na infrastrukturze, którą kontrolujesz. Nie ma opłat za śledzenie ani ograniczeń dotyczących rezydencji danych — przechowuj tyle telemetrii, ile pozwala Twój dysk.