Wdróż Phoenix jednym kliknięciem.
Platforma typu open source do obserwacji AI do śledzenia, oceny i monitorowania aplikacji LLM i agentów AI w środowisku produkcyjnym.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Phoenix
Phoenix to platforma obserwowalności AI o otwartym kodzie źródłowym, stworzona przez Arize AI dla zespołów rozwijających aplikacje z dużymi modelami językowymi, agentami i potokami wyszukiwania. Rejestruje każdy ślad generowany przez Twoją aplikację za pomocą standardowej instrumentacji OpenTelemetry, ujawniając opóźnienia, użycie tokenów i jakość odpowiedzi, dzięki czemu inżynierowie mogą wykryć regresje, zanim dotrą one do klientów. Dzięki gotowym integracjom z LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic i większością innych frameworków AI, Phoenix bezproblemowo wpasowuje się w istniejące potoki bez konieczności przepisywania kodu.
Samodzielne hostowanie Phoenix na Twoim własnym VPS utrzymuje podpowiedzi, dane wyjściowe modelu i kontekst wyszukiwania na infrastrukturze, którą kontrolujesz. Nie ma opłat za śledzenie ani ograniczeń dotyczących rezydencji danych — przechowuj tyle telemetrii, ile pozwala Twój dysk.
Główne cechy Phoenix
OpenTelemetry śledzenie
Rejestruj pełne drzewo wykonania każdego wywołania LLM, wywołania narzędzia i kroku pobierania przy użyciu standardowego protokołu OTLP.
Ramy oceny
Uruchom ewaluatory LLM-as-a-judge i oparte na kodzie na zestawach danych, aby ocenić jakość odpowiedzi i wykryć regresje przed wdrożeniem.
Piaskownica promptów
Iteruj nad promptami obok siebie, między modelami i parametrami, bez dotykania kodu aplikacji ani ponownego wdrażania.
Integracje Framework
Gotowa instrumentacja dla LangChain, LlamaIndex, DSPy, Haystack, OpenAI, Anthropic, Bedrock i Vertex AI.
Eksperymenty ze zbiorami danych
Twórz zestawy danych na podstawie śladów produkcyjnych i odtwarzaj je względem nowych wersji promptów lub modeli, aby porównać wyniki.
Analiza osadzania
Sprawdź jakość wyszukiwania za pomocą wizualizacji osadzeń, które ujawniają dryf, klastry i wyniki o niskiej trafności.
Dlaczego warto uruchomić Phoenix na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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