Grist to otwartoźródłowy relacyjny arkusz kalkulacyjny, który łączy znajome funkcje arkuszy kalkulacyjnych z potęgą baz danych. Zespoły używają go do organizowania danych, tworzenia niestandardowych widoków, tworzenia pulpitów nawigacyjnych i projektowania interaktywnych aplikacji bez pisania kodu, co czyni go wszechstronną, samodzielnie hostowaną alternatywą dla Airtable.

Dzięki formułom Python, szczegółowym kontrolom dostępu, interfejsowi REST API i niestandardowym widżetom, Grist umożliwia zarówno użytkownikom technicznym, jak i nietechnicznym tworzenie zaawansowanych aplikacji danych. Ten szablon zawiera PostgreSQL do niezawodnego przechowywania danych, Redis do buforowania w celu zwiększenia wydajności oraz routing HTTPS Traefik dla bezpiecznego dostępu zespołowego.