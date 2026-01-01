Wdróż Grist jednym kliknięciem.
Hybryda arkusza kalkulacyjnego i bazy danych o otwartym kodzie źródłowym, jako samodzielnie hostowana alternatywa dla Airtable.
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Co możesz zbudować z Grist
Grist to otwartoźródłowy relacyjny arkusz kalkulacyjny, który łączy znajome funkcje arkuszy kalkulacyjnych z potęgą baz danych. Zespoły używają go do organizowania danych, tworzenia niestandardowych widoków, tworzenia pulpitów nawigacyjnych i projektowania interaktywnych aplikacji bez pisania kodu, co czyni go wszechstronną, samodzielnie hostowaną alternatywą dla Airtable.
Dzięki formułom Python, szczegółowym kontrolom dostępu, interfejsowi REST API i niestandardowym widżetom, Grist umożliwia zarówno użytkownikom technicznym, jak i nietechnicznym tworzenie zaawansowanych aplikacji danych. Ten szablon zawiera PostgreSQL do niezawodnego przechowywania danych, Redis do buforowania w celu zwiększenia wydajności oraz routing HTTPS Traefik dla bezpiecznego dostępu zespołowego.
Główne cechy Grist
Relacyjny Model Danych
Łącz tabele z odnośnikami i wyszukiwaniami jak baza danych, zachowując jednocześnie znane środowisko edycji arkusza kalkulacyjnego.
Formuły Python
Używaj pełnego Pythona do obliczeń i transformacji danych zamiast ograniczonych języków formuł arkuszy kalkulacyjnych.
Niestandardowe widoki i Układy
Twórz widoki kart, wykresy, kalendarze i niestandardowe układy widżetów, aby wizualizować dane i wchodzić z nimi w interakcje w dowolny sposób.
Granularna kontrola dostępu
Ustaw uprawnienia na poziomie dokumentu, tabeli, kolumny i wiersza dla precyzyjnej kontroli nad współpracą zespołową i widocznością danych.
Integracja REST API
Pełny dostęp do API umożliwia odczytywanie, zapisywanie i automatyzowanie operacji na danych dla płynnej integracji z zewnętrznymi narzędziami.
Dlaczego warto uruchomić Grist na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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