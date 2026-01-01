Wdróż JobOps jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany system poszukiwania pracy, który przeszukuje portale z ofertami, dopasowuje CV, ocenia dopasowanie i śledzi każdą aplikację z jednego pulpitu nawigacyjnego.
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Co możesz zbudować z JobOps
JobOps stosuje zasady DevOps do poszukiwania pracy. Wyszukuje oferty pracy na LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna i ponad 10 innych portalach z jednego ekranu, ocenia każdy wynik pod kątem Twojego profilu, generuje CV dopasowane do stanowiska i śledzi każdą aplikację w jednym miejscu. Celowo nie aplikuje automatycznie — rekruterzy potrafią wykryć zautomatyzowane zgłoszenia, więc JobOps zapewnia Ci szybkość bez poświęcania jakości.
Samodzielne hostowanie na własnym VPS-ie utrzymuje Twoje CV, historię wyszukiwania, tokeny śledzenia Gmaila i klucze dostawców AI pod Twoją pełną kontrolą, zamiast w zewnętrznym SaaS. Potok przechowuje wszystkie dane lokalnie w SQLite wraz z wygenerowanymi plikami PDF, dzięki czemu pełny zapis każdego wyszukiwania i aplikacji pozostaje na infrastrukturze, którą Ty posiadasz.
Główne cechy JobOps
Wyszukiwanie wielu tablic
Przeszukuj ponad 10 portali z ofertami pracy, w tym LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna, Hiring Cafe i Seek, z jednego interfejsu wyszukiwania.
AI ocena dopasowania
Oceń każdą ofertę pracy od 0 do 100 pod kątem Twojego profilu, abyś skupił(a) się wyłącznie na stanowiskach, na które warto aplikować, zamiast ręcznie sortować setki.
Generowanie spersonalizowanego CV
Przepisz swoje CV automatycznie dla każdej roli, eksportuj do dopracowanego pliku PDF lokalnie lub za pośrednictwem integracji Reactive Resume.
Skrzynka odbiorcza śledząca Gmail
Połącz Gmail i automatycznie wykrywaj zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne, oferty i odrzucenia, aby zaktualizować status aplikacji bez arkuszy kalkulacyjnych.
Skorzystaj z Twojego własnego AI
Podłącz OpenAI, Gemini, OpenRouter, Codex lub dowolny punkt końcowy zgodny z OpenAI, takie jak Ollama lub LM Studio.
Weryfikacja sponsoringu wizowego
Zweryfikuj status sponsorowania wizy brytyjskiej w ofertach i wyświetlaj tylko te stanowiska, które odpowiadają Twoim wymaganiom dotyczącym pozwolenia na pracę.
Dlaczego warto uruchomić JobOps na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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