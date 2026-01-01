JobOps stosuje zasady DevOps do poszukiwania pracy. Wyszukuje oferty pracy na LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna i ponad 10 innych portalach z jednego ekranu, ocenia każdy wynik pod kątem Twojego profilu, generuje CV dopasowane do stanowiska i śledzi każdą aplikację w jednym miejscu. Celowo nie aplikuje automatycznie — rekruterzy potrafią wykryć zautomatyzowane zgłoszenia, więc JobOps zapewnia Ci szybkość bez poświęcania jakości.

Samodzielne hostowanie na własnym VPS-ie utrzymuje Twoje CV, historię wyszukiwania, tokeny śledzenia Gmaila i klucze dostawców AI pod Twoją pełną kontrolą, zamiast w zewnętrznym SaaS. Potok przechowuje wszystkie dane lokalnie w SQLite wraz z wygenerowanymi plikami PDF, dzięki czemu pełny zapis każdego wyszukiwania i aplikacji pozostaje na infrastrukturze, którą Ty posiadasz.