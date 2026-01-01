Wdróż GitBucket jednym kliknięciem.
Otwartoźródłowa, samodzielnie hostowana platforma Git z interfejsem w stylu GitHub, zasilana przez JVM.
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Co możesz zbudować z GitBucket
GitBucket to oparta na Scali platforma Git o otwartym kodzie źródłowym, która zapewnia znajome środowisko w stylu GitHub na infrastrukturze, którą kontrolujesz. Łączy w sobie hosting repozytoriów, żądania ściągnięcia (pull requests), zgłoszenia (issues), wiki oraz model konta, który odzwierciedla konwencje GitHub, dzięki czemu istniejące zespoły mogą go przyjąć bez konieczności ponownego szkolenia.
Działając na JVM z wbudowaną bazą danych H2 od razu po instalacji, GitBucket nie wymaga zewnętrznych usług do uruchomienia i skaluje się poprzez wtyczki do uwierzytelniania LDAP, integracji CI i zewnętrznych baz danych. Samodzielne hostowanie utrzymuje kod źródłowy, tokeny dostępu i historię audytu w Twoim VPS, zamiast u zewnętrznego dostawcy SaaS.
Główne cechy GitBucket
Przepływ pracy w stylu GitHub
Repozytoria, żądania ściągnięcia, problemy i kamienie milowe są bezpośrednio zgodne z konwencjami GitHub, dzięki czemu współtwórcy pozostają produktywni od pierwszego dnia.
Ekosystem Podłącz
Oficjalne wtyczki i wtyczki społeczności rozszerzają GitBucket o runnerów CI, powiadomienia, wyszukiwanie kodu i dostawców uwierzytelniania.
Dostęp SSH i HTTPS Git
Deweloperzy wysyłają i pobierają dane za pośrednictwem standardowego Gita przez HTTPS lub SSH na dedykowanym porcie dla standardowych narzędzi klienckich.
Wbudowane wiki i problemy
Każde repozytorium zawiera wiki i pełny system śledzenia problemów, przechowując dokumentację i pracę nad projektem obok kodu.
Przenośność oparta na JVM
Aplikacja Scala typu single-WAR działa wszędzie tam, gdzie działa JVM, czyniąc aktualizacje i kopie zapasowe przewidywalnymi na każdym serwerze VPS.
Dlaczego warto uruchomić GitBucket na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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