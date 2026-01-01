GitBucket to oparta na Scali platforma Git o otwartym kodzie źródłowym, która zapewnia znajome środowisko w stylu GitHub na infrastrukturze, którą kontrolujesz. Łączy w sobie hosting repozytoriów, żądania ściągnięcia (pull requests), zgłoszenia (issues), wiki oraz model konta, który odzwierciedla konwencje GitHub, dzięki czemu istniejące zespoły mogą go przyjąć bez konieczności ponownego szkolenia.

Działając na JVM z wbudowaną bazą danych H2 od razu po instalacji, GitBucket nie wymaga zewnętrznych usług do uruchomienia i skaluje się poprzez wtyczki do uwierzytelniania LDAP, integracji CI i zewnętrznych baz danych. Samodzielne hostowanie utrzymuje kod źródłowy, tokeny dostępu i historię audytu w Twoim VPS, zamiast u zewnętrznego dostawcy SaaS.