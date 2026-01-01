Nowoczesny harmonogram przepływu pracy oparty na DAG z interfejsem webowym do zarządzania zadaniami cron i potokami zadań.
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Co możesz zbudować z Dagu
Dagu to potężny, otwarty harmonogram przepływu pracy, który zastępuje tradycyjne zadania cron potokami skierowanych grafów acyklicznych (DAG) zarządzanymi za pośrednictwem przejrzystego interfejsu internetowego. Definiuj przepływy pracy w prostych plikach YAML z krokami, które mogą uruchamiać polecenia shell, kontenery Docker, żądania HTTP, zapytania SQL i wiele innych — wszystko z wbudowanymi łańcuchami zależności, ponownymi próbami i logiką warunkową.
Samodzielne hostowanie Dagu na własnym serwerze VPS zapewnia harmonogram jednobinarny bez zależności od bazy danych. Pamięć masowa oparta na plikach upraszcza obsługę, a interfejs użytkownika sieciowego zapewnia monitorowanie wykonania w czasie rzeczywistym, przeglądanie logów i ręczne sterowanie wyzwalaniem. To wdrożenie obejmuje wbudowane uwierzytelnianie i trwałą pamięć masową dla definicji przepływów pracy i historii wykonania.
Główne cechy Dagu
Edytor przepływu pracy DAG
Zdefiniuj zależności zadań jako skierowane grafy acykliczne w YAML z równoległym wykonywaniem, rozgałęzieniem warunkowym i logiką ponawiania prób.
Wbudowane typy kroków
Uruchamiaj polecenia shella, kontenery Docker, żądania HTTP, zapytania SQL, polecenia SSH i operacje S3 jako natywne typy kroków.
Monitorowanie w czasie rzeczywistym
Obserwuj postęp wykonywania przepływu pracy w czasie rzeczywistym za pośrednictwem interfejsu użytkownika sieci web ze statusem na poziomie kroku, logami i informacjami o czasie.
Harmonogramowanie Cron
Zaplanuj przepływy pracy za pomocą wyrażeń cron i zarządzaj wszystkimi zaplanowanymi zadaniami z jednego pulpitu nawigacyjnego.
Integracja agenta AI
Uruchom agentów kodujących AI, takich jak Claude Code, Codex i Copilot, jako kroki przepływu pracy z wbudowaną obsługą uprzęży.
Dlaczego warto uruchomić Dagu na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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