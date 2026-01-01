Dagu to potężny, otwarty harmonogram przepływu pracy, który zastępuje tradycyjne zadania cron potokami skierowanych grafów acyklicznych (DAG) zarządzanymi za pośrednictwem przejrzystego interfejsu internetowego. Definiuj przepływy pracy w prostych plikach YAML z krokami, które mogą uruchamiać polecenia shell, kontenery Docker, żądania HTTP, zapytania SQL i wiele innych — wszystko z wbudowanymi łańcuchami zależności, ponownymi próbami i logiką warunkową.

Samodzielne hostowanie Dagu na własnym serwerze VPS zapewnia harmonogram jednobinarny bez zależności od bazy danych. Pamięć masowa oparta na plikach upraszcza obsługę, a interfejs użytkownika sieciowego zapewnia monitorowanie wykonania w czasie rzeczywistym, przeglądanie logów i ręczne sterowanie wyzwalaniem. To wdrożenie obejmuje wbudowane uwierzytelnianie i trwałą pamięć masową dla definicji przepływów pracy i historii wykonania.