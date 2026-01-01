Mylar3 to aktywnie utrzymywany fork Mylar w Pythonie 3 — zautomatyzowany program do pobierania komiksów i menedżer biblioteki, który monitoruje serie, dodaje nowe wydania do kolejki w miarę ich publikacji, przekazuje pobieranie do istniejącego klienta i przetwarza końcowe pliki CBR/CBZ w czystą bibliotekę. Współpracuje z SABnzbd, NZBGet oraz szeroką gamą klientów torrent, w tym qBittorrent, Transmission, Deluge i rTorrent.

Samodzielne hostowanie Mylar3 na własnym VPS-ie utrzymuje Twoją listę czytelniczą, kolejkę do oglądania i dane uwierzytelniające klienta pobierania w Twojej infrastrukturze, a nie w usłudze SaaS. W połączeniu z czytnikiem komiksów, takim jak Komga lub Kavita, wdrożenie staje się osobistym stosem w stylu Plex dla komiksów — automatycznie pobierającym nowe wydania do biblioteki, którą czytelnicy mobilni i stacjonarni mogą przeglądać z dowolnego miejsca.