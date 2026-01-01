Wdróż Mylar3 jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany program do pobierania komiksów i menedżer biblioteki, który automatyzuje śledzenie nowych wydań w źródłach NZB i torrentów.
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Co możesz zbudować z Mylar3
Mylar3 to aktywnie utrzymywany fork Mylar w Pythonie 3 — zautomatyzowany program do pobierania komiksów i menedżer biblioteki, który monitoruje serie, dodaje nowe wydania do kolejki w miarę ich publikacji, przekazuje pobieranie do istniejącego klienta i przetwarza końcowe pliki CBR/CBZ w czystą bibliotekę. Współpracuje z SABnzbd, NZBGet oraz szeroką gamą klientów torrent, w tym qBittorrent, Transmission, Deluge i rTorrent.
Samodzielne hostowanie Mylar3 na własnym VPS-ie utrzymuje Twoją listę czytelniczą, kolejkę do oglądania i dane uwierzytelniające klienta pobierania w Twojej infrastrukturze, a nie w usłudze SaaS. W połączeniu z czytnikiem komiksów, takim jak Komga lub Kavita, wdrożenie staje się osobistym stosem w stylu Plex dla komiksów — automatycznie pobierającym nowe wydania do biblioteki, którą czytelnicy mobilni i stacjonarni mogą przeglądać z dowolnego miejsca.
Główne cechy Mylar3
Listy seriali do obejrzenia
Śledź trwające serie, poszczególne wydania, linie fabularne i one-shoty, aby nowe wydania były automatycznie dodawane do kolejki w momencie, gdy tylko staną się dostępne.
Klienty NZB i torrent
Przekaż pobieranie do SABnzbd, NZBGet, qBittorrent, Transmission, Deluge, rTorrent i innych klientów za pośrednictwem ich standardowych interfejsów API.
Integracje indeksatora
Przeszukuj indeksatory Newznab/Torznab, publicznych dostawców DDL i konfigurowalne kanały RSS, aby znaleźć każdy śledzony problem.
Przetwarzanie końcowe biblioteki
Zmienia nazwy, przenosi i taguje pobrane pliki do uporządkowanej struktury folderów (CBR/CBZ) odpowiedniej dla Komga, Kavita, ComicRack i innych.
Metadane ComicVine
Pobiera okładki, numerację wydań i metadane wydawcy z ComicVine, dzięki czemu biblioteka pozostaje spójna i dobrze otagowana.
Harmonogram w tle
Przeprowadza ciągłe, zaplanowane kontrole pod kątem nowych problemów, brakującego uzupełniania danych i zadań zmiany nazw, dzięki czemu biblioteka aktualizuje się bez ręcznej interwencji.
Dlaczego warto uruchomić Mylar3 na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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