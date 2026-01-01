Do 69% zniżki na Mylar3

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Samodzielnie hostowany program do pobierania komiksów i menedżer biblioteki, który automatyzuje śledzenie nowych wydań w źródłach NZB i torrentów.

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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
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Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
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Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
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KVM 4
153,99
46,99/mies.
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Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
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Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Mylar3

Mylar3 to aktywnie utrzymywany fork Mylar w Pythonie 3 — zautomatyzowany program do pobierania komiksów i menedżer biblioteki, który monitoruje serie, dodaje nowe wydania do kolejki w miarę ich publikacji, przekazuje pobieranie do istniejącego klienta i przetwarza końcowe pliki CBR/CBZ w czystą bibliotekę. Współpracuje z SABnzbd, NZBGet oraz szeroką gamą klientów torrent, w tym qBittorrent, Transmission, Deluge i rTorrent.

Samodzielne hostowanie Mylar3 na własnym VPS-ie utrzymuje Twoją listę czytelniczą, kolejkę do oglądania i dane uwierzytelniające klienta pobierania w Twojej infrastrukturze, a nie w usłudze SaaS. W połączeniu z czytnikiem komiksów, takim jak Komga lub Kavita, wdrożenie staje się osobistym stosem w stylu Plex dla komiksów — automatycznie pobierającym nowe wydania do biblioteki, którą czytelnicy mobilni i stacjonarni mogą przeglądać z dowolnego miejsca.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Mylar3

Listy seriali do obejrzenia

Śledź trwające serie, poszczególne wydania, linie fabularne i one-shoty, aby nowe wydania były automatycznie dodawane do kolejki w momencie, gdy tylko staną się dostępne.

Klienty NZB i torrent

Przekaż pobieranie do SABnzbd, NZBGet, qBittorrent, Transmission, Deluge, rTorrent i innych klientów za pośrednictwem ich standardowych interfejsów API.

Integracje indeksatora

Przeszukuj indeksatory Newznab/Torznab, publicznych dostawców DDL i konfigurowalne kanały RSS, aby znaleźć każdy śledzony problem.

Przetwarzanie końcowe biblioteki

Zmienia nazwy, przenosi i taguje pobrane pliki do uporządkowanej struktury folderów (CBR/CBZ) odpowiedniej dla Komga, Kavita, ComicRack i innych.

Metadane ComicVine

Pobiera okładki, numerację wydań i metadane wydawcy z ComicVine, dzięki czemu biblioteka pozostaje spójna i dobrze otagowana.

Harmonogram w tle

Przeprowadza ciągłe, zaplanowane kontrole pod kątem nowych problemów, brakującego uzupełniania danych i zadań zmiany nazw, dzięki czemu biblioteka aktualizuje się bez ręcznej interwencji.

Dlaczego warto uruchomić Mylar3 na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

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