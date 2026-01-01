PieFed to otwartoźródłowy, sfederowany agregator linków i platforma dyskusyjna — alternatywa dla Lemmy i Mbin napisana w Pythonie z użyciem Flask. Łączy się z szerszym Fediverse za pośrednictwem ActivityPub, dzięki czemu użytkownicy Lemmy, Mbin, Mastodon i innych kompatybilnych serwerów mogą subskrybować społeczności, które Ty hostujesz, a Twoi członkowie mogą śledzić społeczności w dowolnym miejscu.

PieFed wyróżnia się silnym naciskiem na zdrowie społeczności: wbudowane poziomy zaufania, ostrzeżenia o treści, kuracja kanałów oparta na tematach oraz szczegółowe narzędzia dla moderatorów są rdzeniem platformy, a nie dołączanymi rozszerzeniami. Samodzielne hostowanie na Twoim VPS-ie utrzymuje pełną kontrolę nad własnością treści, polityką moderacji i danymi członków bez algorytmicznej manipulacji kanałem czy blokady platformy.