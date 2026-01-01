Wdróż PieFed jednym kliknięciem.
Sfederowany agregator linków i platforma dyskusyjna w stylu Reddit, wyposażona w najwyższej klasy narzędzia moderacji i interoperacyjność ActivityPub.
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Co możesz zbudować z PieFed
PieFed to otwartoźródłowy, sfederowany agregator linków i platforma dyskusyjna — alternatywa dla Lemmy i Mbin napisana w Pythonie z użyciem Flask. Łączy się z szerszym Fediverse za pośrednictwem ActivityPub, dzięki czemu użytkownicy Lemmy, Mbin, Mastodon i innych kompatybilnych serwerów mogą subskrybować społeczności, które Ty hostujesz, a Twoi członkowie mogą śledzić społeczności w dowolnym miejscu.
PieFed wyróżnia się silnym naciskiem na zdrowie społeczności: wbudowane poziomy zaufania, ostrzeżenia o treści, kuracja kanałów oparta na tematach oraz szczegółowe narzędzia dla moderatorów są rdzeniem platformy, a nie dołączanymi rozszerzeniami. Samodzielne hostowanie na Twoim VPS-ie utrzymuje pełną kontrolę nad własnością treści, polityką moderacji i danymi członków bez algorytmicznej manipulacji kanałem czy blokady platformy.
Główne cechy PieFed
Federacja ActivityPub
Współpracuje z Lemmy, Mbin, Mastodon i innymi usługami Fediverse, dzięki czemu Twoje społeczności docierają do użytkowników w całej sieci bez zamykania ich na jednej platformie.
Pierwszorzędna Moderacja
Poziomy zaufania, kolejki zgłoszeń, ostrzeżenia dotyczące treści i zasady dla poszczególnych społeczności dają moderatorom precyzyjną kontrolę nad jakością dyskusji od pierwszego dnia.
Kanały tematyczne
Grupuj powiązane społeczności w tematy i pozwól użytkownikom śledzić całe obszary zainteresowań, zamiast subskrybować społeczności pojedynczo.
Głosowanie i odpowiedzi w wątkach
Znane komentarze wątkowe w stylu Reddit, z głosowaniem w górę i w dół oraz wieloma opcjami sortowania do rankingu dyskusji.
Wbudowane API
Interfejs API Alpha kompatybilny z klientami Lemmy umożliwia użytkownikom przeglądanie i publikowanie za pomocą zewnętrznych aplikacji mobilnych i desktopowych już obecnych w ekosystemie.
Lekki stos Python
Flask, PostgreSQL, Redis i Celery działają wydajnie na skromnym sprzęcie VPS, pozostawiając przestrzeń na rozwój społeczności bez kosztów infrastruktury.
Dlaczego warto uruchomić PieFed na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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