Do 69% zniżki na SigNoz

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Natywny dla OpenTelemetry APM, który ujednolica rozproszone ślady, metryki i logi w ramach jednej platformy open source.

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VPS zarządzany przez AI
46,99/mies.
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69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
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Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z SigNoz

SigNoz to pełnowymiarowa, otwartoźródłowa platforma do obserwacji, zbudowana natywnie na OpenTelemetry. Zastępuje wiele odizolowanych narzędzi — backend do śledzenia, magazyn metryk i agregator logów — jedną aplikacją, która koreluje wszystkie trzy sygnały w jednym interfejsie użytkownika. Inżynierowie mogą przeskoczyć z wolnego śledzenia bezpośrednio do powiązanych logów i metryk infrastruktury bez przełączania zakładek lub ręcznego łączenia danych.

W przeciwieństwie do dostawców SaaS APM, samodzielne hostowanie SigNoz na Twoim własnym VPS utrzymuje wszystkie dane telemetryczne na kontrolowanej przez Ciebie infrastrukturze, bez opłat za użytkownika ani limitów przechowywania danych narzuconych przez stronę trzecią. Silnik pamięci masowej ClickHouse sprawia, że zapytania są szybkie nawet przy dużych wolumenach danych, a natywna obsługa OpenTelemetry oznacza, że każda usługa instrumentowana OTel wysyła dane bez SDK specyficznych dla dostawcy.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy SigNoz

Śledzenie rozproszone

Wizualizuj kompleksowe przepływy żądań między usługami za pomocą wykresów płomieniowych, szczegółów zakresów i podziałów opóźnień P50/P95/P99.

Monitorowanie metryk

Pobieraj i wysyłaj zapytania do metryk infrastruktury i aplikacji za pośrednictwem OpenTelemetry, z wbudowanymi pulpitami nawigacyjnymi i regułami alertów.

Zarządzanie dziennikami

Scentralizuj dzienniki ze wszystkich usług, filtruj według kontekstu śledzenia i uruchamiaj wyszukiwania pełnotekstowe bez oddzielnego stosu logowania.

Sygnały skorelowane

Przejdź od wolnego śledzenia do skorelowanych logów i metryk hosta jednym kliknięciem — bez ręcznej korelacji między oddzielnymi narzędziami.

OpenTelemetry natywny

Każda usługa już zinstrumentowana za pomocą OTel SDK natychmiast wysyła dane do SigNoz, bez uzależnienia od dostawcy ani niestandardowych agentów.

Wbudowane powiadamianie

Zdefiniuj alerty progowe i alerty o anomaliach dla dowolnej metryki lub sygnału śledzenia i kieruj powiadomienia do Slacka, PagerDuty lub webhooków.

Dlaczego warto uruchomić SigNoz na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

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