SigNoz to pełnowymiarowa, otwartoźródłowa platforma do obserwacji, zbudowana natywnie na OpenTelemetry. Zastępuje wiele odizolowanych narzędzi — backend do śledzenia, magazyn metryk i agregator logów — jedną aplikacją, która koreluje wszystkie trzy sygnały w jednym interfejsie użytkownika. Inżynierowie mogą przeskoczyć z wolnego śledzenia bezpośrednio do powiązanych logów i metryk infrastruktury bez przełączania zakładek lub ręcznego łączenia danych.

W przeciwieństwie do dostawców SaaS APM, samodzielne hostowanie SigNoz na Twoim własnym VPS utrzymuje wszystkie dane telemetryczne na kontrolowanej przez Ciebie infrastrukturze, bez opłat za użytkownika ani limitów przechowywania danych narzuconych przez stronę trzecią. Silnik pamięci masowej ClickHouse sprawia, że zapytania są szybkie nawet przy dużych wolumenach danych, a natywna obsługa OpenTelemetry oznacza, że każda usługa instrumentowana OTel wysyła dane bez SDK specyficznych dla dostawcy.