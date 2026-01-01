Wdróż SigNoz jednym kliknięciem.
Natywny dla OpenTelemetry APM, który ujednolica rozproszone ślady, metryki i logi w ramach jednej platformy open source.
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Co możesz zbudować z SigNoz
SigNoz to pełnowymiarowa, otwartoźródłowa platforma do obserwacji, zbudowana natywnie na OpenTelemetry. Zastępuje wiele odizolowanych narzędzi — backend do śledzenia, magazyn metryk i agregator logów — jedną aplikacją, która koreluje wszystkie trzy sygnały w jednym interfejsie użytkownika. Inżynierowie mogą przeskoczyć z wolnego śledzenia bezpośrednio do powiązanych logów i metryk infrastruktury bez przełączania zakładek lub ręcznego łączenia danych.
W przeciwieństwie do dostawców SaaS APM, samodzielne hostowanie SigNoz na Twoim własnym VPS utrzymuje wszystkie dane telemetryczne na kontrolowanej przez Ciebie infrastrukturze, bez opłat za użytkownika ani limitów przechowywania danych narzuconych przez stronę trzecią. Silnik pamięci masowej ClickHouse sprawia, że zapytania są szybkie nawet przy dużych wolumenach danych, a natywna obsługa OpenTelemetry oznacza, że każda usługa instrumentowana OTel wysyła dane bez SDK specyficznych dla dostawcy.
Główne cechy SigNoz
Śledzenie rozproszone
Wizualizuj kompleksowe przepływy żądań między usługami za pomocą wykresów płomieniowych, szczegółów zakresów i podziałów opóźnień P50/P95/P99.
Monitorowanie metryk
Pobieraj i wysyłaj zapytania do metryk infrastruktury i aplikacji za pośrednictwem OpenTelemetry, z wbudowanymi pulpitami nawigacyjnymi i regułami alertów.
Zarządzanie dziennikami
Scentralizuj dzienniki ze wszystkich usług, filtruj według kontekstu śledzenia i uruchamiaj wyszukiwania pełnotekstowe bez oddzielnego stosu logowania.
Sygnały skorelowane
Przejdź od wolnego śledzenia do skorelowanych logów i metryk hosta jednym kliknięciem — bez ręcznej korelacji między oddzielnymi narzędziami.
OpenTelemetry natywny
Każda usługa już zinstrumentowana za pomocą OTel SDK natychmiast wysyła dane do SigNoz, bez uzależnienia od dostawcy ani niestandardowych agentów.
Wbudowane powiadamianie
Zdefiniuj alerty progowe i alerty o anomaliach dla dowolnej metryki lub sygnału śledzenia i kieruj powiadomienia do Slacka, PagerDuty lub webhooków.
Dlaczego warto uruchomić SigNoz na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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