Do 69% zniżki na Corteza

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Open-source platforma typu low-code do tworzenia niestandardowych aplikacji biznesowych, systemów CRM i zautomatyzowanych przepływów pracy.

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VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Corteza

Corteza to platforma open-source low-code, która umożliwia zespołom tworzenie niestandardowych aplikacji biznesowych, potoków CRM i automatyzacji procesów bez głębokiej wiedzy programistycznej. Jej kreator aplikacji typu „przeciągnij i upuść”, elastyczne zarządzanie rekordami i wbudowany silnik przepływów pracy pozwalają organizacjom modelować dowolny proces biznesowy — od śledzenia leadów po przepływy pracy związane ze zgodnością — i wdrażać go bez pisania ani jednej usługi backendowej od podstaw.

Samodzielne hostowanie Cortezy na własnym VPS daje Ci pełną kontrolę nad danymi biznesowymi. Platforma obsługuje LDAP, SAML i OAuth2 do uwierzytelniania korporacyjnego, szczegółową kontrolę dostępu opartą na rolach oraz interfejs API REST/gRPC, który integruje się z istniejącymi narzędziami. PostgreSQL zapewnia niezawodne, skalowalne przechowywanie dla wszystkich rekordów i dzienników automatyzacji.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Corteza

Wizualny Kreator Aplikacji

Projektuj modele danych, formularze i widoki rekordów za pomocą przeglądarkowego interfejsu "drag-and-drop" bez pisania kodu backendu.

Wbudowane CRM

Corteza dostarcza gotowy do użycia moduł CRM do zarządzania kontaktami, potencjalnymi klientami, kontami i lejkiem sprzedażowym w standardzie.

Automatyzacja procesów związanych z pracą

Twórz wielostopniowe zautomatyzowane przepływy pracy wyzwalane przez zmiany rekordów, harmonogramy lub zewnętrzne webhooki, aby wyeliminować ręczne zadania.

Uwierzytelnianie dla Przedsiębiorstw

Integruje się z dostawcami LDAP, SAML i OAuth2, dzięki czemu zespoły mogą logować się za pomocą istniejących korporacyjnych systemów tożsamości.

Szczegółowa kontrola dostępu

Zdefiniuj uprawnienia na poziomie zasobu i operacji dla każdej roli, aby poufne dane i działania administratora pozostały odpowiednio ograniczone.

Brama integracji

Udostępniaj niestandardowe punkty końcowe API i łącz się z usługami zewnętrznymi za pośrednictwem wbudowanej bramy integracyjnej bez pośrednictwa zewnętrznego oprogramowania.

Dlaczego warto uruchomić Corteza na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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