Wdróż Corteza jednym kliknięciem.
Open-source platforma typu low-code do tworzenia niestandardowych aplikacji biznesowych, systemów CRM i zautomatyzowanych przepływów pracy.
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Co możesz zbudować z Corteza
Corteza to platforma open-source low-code, która umożliwia zespołom tworzenie niestandardowych aplikacji biznesowych, potoków CRM i automatyzacji procesów bez głębokiej wiedzy programistycznej. Jej kreator aplikacji typu „przeciągnij i upuść”, elastyczne zarządzanie rekordami i wbudowany silnik przepływów pracy pozwalają organizacjom modelować dowolny proces biznesowy — od śledzenia leadów po przepływy pracy związane ze zgodnością — i wdrażać go bez pisania ani jednej usługi backendowej od podstaw.
Samodzielne hostowanie Cortezy na własnym VPS daje Ci pełną kontrolę nad danymi biznesowymi. Platforma obsługuje LDAP, SAML i OAuth2 do uwierzytelniania korporacyjnego, szczegółową kontrolę dostępu opartą na rolach oraz interfejs API REST/gRPC, który integruje się z istniejącymi narzędziami. PostgreSQL zapewnia niezawodne, skalowalne przechowywanie dla wszystkich rekordów i dzienników automatyzacji.
Główne cechy Corteza
Wizualny Kreator Aplikacji
Projektuj modele danych, formularze i widoki rekordów za pomocą przeglądarkowego interfejsu "drag-and-drop" bez pisania kodu backendu.
Wbudowane CRM
Corteza dostarcza gotowy do użycia moduł CRM do zarządzania kontaktami, potencjalnymi klientami, kontami i lejkiem sprzedażowym w standardzie.
Automatyzacja procesów związanych z pracą
Twórz wielostopniowe zautomatyzowane przepływy pracy wyzwalane przez zmiany rekordów, harmonogramy lub zewnętrzne webhooki, aby wyeliminować ręczne zadania.
Uwierzytelnianie dla Przedsiębiorstw
Integruje się z dostawcami LDAP, SAML i OAuth2, dzięki czemu zespoły mogą logować się za pomocą istniejących korporacyjnych systemów tożsamości.
Szczegółowa kontrola dostępu
Zdefiniuj uprawnienia na poziomie zasobu i operacji dla każdej roli, aby poufne dane i działania administratora pozostały odpowiednio ograniczone.
Brama integracji
Udostępniaj niestandardowe punkty końcowe API i łącz się z usługami zewnętrznymi za pośrednictwem wbudowanej bramy integracyjnej bez pośrednictwa zewnętrznego oprogramowania.
Dlaczego warto uruchomić Corteza na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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