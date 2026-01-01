Corteza to platforma open-source low-code, która umożliwia zespołom tworzenie niestandardowych aplikacji biznesowych, potoków CRM i automatyzacji procesów bez głębokiej wiedzy programistycznej. Jej kreator aplikacji typu „przeciągnij i upuść”, elastyczne zarządzanie rekordami i wbudowany silnik przepływów pracy pozwalają organizacjom modelować dowolny proces biznesowy — od śledzenia leadów po przepływy pracy związane ze zgodnością — i wdrażać go bez pisania ani jednej usługi backendowej od podstaw.

Samodzielne hostowanie Cortezy na własnym VPS daje Ci pełną kontrolę nad danymi biznesowymi. Platforma obsługuje LDAP, SAML i OAuth2 do uwierzytelniania korporacyjnego, szczegółową kontrolę dostępu opartą na rolach oraz interfejs API REST/gRPC, który integruje się z istniejącymi narzędziami. PostgreSQL zapewnia niezawodne, skalowalne przechowywanie dla wszystkich rekordów i dzienników automatyzacji.