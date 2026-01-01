Shaarli to osobista, minimalistyczna usługa do tworzenia zakładek, zaprojektowana jako samodzielnie hostowana alternatywa dla oryginalnego del.icio.us. Przechowuje każdą zakładkę w pojedynczym, płaskim pliku PHP — bez serwera baz danych, bez migracji, bez aktualizacji schematu — i generuje przejrzysty, odwrócony chronologicznie kanał linków, notatek i aktualizacji w stylu mikrobloga, które możesz ustawić jako publiczne, prywatne lub mieszać dla poszczególnych elementów.

Samodzielne hostowanie Shaarli na Twoim VPS-ie zapewnia prywatne archiwum linków pod Twoją własną domeną, kanał RSS/Atom Twoich udostępnień, system notatek przyjazny dla Markdown oraz bookmarklet i mobilne API, które zamieniają dowolną przeglądarkę lub aplikację w cel zapisu jednym kliknięciem. Cały stos to pojedynczy kontener PHP z plikiem JSON jako jego podstawą — kopie zapasowe to po prostu kopia pojedynczego pliku.