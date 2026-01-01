Wdróż Shaarli jednym kliknięciem.
Osobista, minimalistyczna, superszybka usługa do zakładek, która przechowuje wszystko w pojedynczej bazie danych typu flat-file — SQL nie jest wymagany.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Shaarli
Shaarli to osobista, minimalistyczna usługa do tworzenia zakładek, zaprojektowana jako samodzielnie hostowana alternatywa dla oryginalnego del.icio.us. Przechowuje każdą zakładkę w pojedynczym, płaskim pliku PHP — bez serwera baz danych, bez migracji, bez aktualizacji schematu — i generuje przejrzysty, odwrócony chronologicznie kanał linków, notatek i aktualizacji w stylu mikrobloga, które możesz ustawić jako publiczne, prywatne lub mieszać dla poszczególnych elementów.
Samodzielne hostowanie Shaarli na Twoim VPS-ie zapewnia prywatne archiwum linków pod Twoją własną domeną, kanał RSS/Atom Twoich udostępnień, system notatek przyjazny dla Markdown oraz bookmarklet i mobilne API, które zamieniają dowolną przeglądarkę lub aplikację w cel zapisu jednym kliknięciem. Cały stos to pojedynczy kontener PHP z plikiem JSON jako jego podstawą — kopie zapasowe to po prostu kopia pojedynczego pliku.
Główne cechy Shaarli
Przechowywanie płaskich plików
Zakładki znajdują się w pojedynczym magazynie danych PHP bez serwera bazy danych do zainstalowania, dostrojenia lub utworzenia kopii zapasowej — skopiuj plik, a masz swoje archiwum.
Strumień chronologiczny wsteczny
Każda zakładka, notatka lub wpis na mikroblogu trafia na jedną uporządkowaną oś czasu z tagami, wyszukiwaniem pełnotekstowym i kontrolą prywatności dla każdego linku.
Kanały RSS i Atom
Wbudowane kanały RSS i Atom zmieniają Twoje Shaarli w publiczny blog z linkami lub prywatne źródło czytnika kanałów — działa z każdą aplikacją czytnika.
Bookmarklet i REST API
Zapisuj linki z dowolnej przeglądarki za pomocą dołączonego bookmarkletu lub przesyłaj z aplikacji mobilnych i desktopowych, używając wpisanego interfejsu REST API.
Notatki Markdown
Pisz dłuższe notatki i wpisy na mikroblogach w Markdown obok zakładek, z opcjonalną widocznością publiczną do udostępniania.
Lekki ślad
Pojedynczy kontener PHP bez serwera baz danych działa komfortowo na najmniejszych planach VPS, nie konkurując z innymi aplikacjami o zasoby.
Dlaczego warto uruchomić Shaarli na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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