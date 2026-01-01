FeatBit to platforma do zarządzania funkcjami klasy korporacyjnej, która umożliwia zespołom inżynierskim wdrażanie kodu za pomocą flag funkcji, przeprowadzanie stopniowego wdrażania, kierowanie do określonych segmentów użytkowników i natychmiastowe wycofywanie zmian bez ponownego wdrażania. Natywne zestawy SDK dla dziesięciu popularnych języków oraz serwer oceny w czasie rzeczywistym utrzymują synchronizację zmian flag między klientami w mniej niż sekundę.

Samodzielne hostowanie FeatBit na Twoim VPS przechowuje konfiguracje flag, zasady targetowania użytkowników i dzienniki audytu w infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz, bez opłat za stanowisko i bez miesięcznych limitów oceny. Wdrożenie zawiera interfejs zarządzania, API, serwer oceny, usługę analityczną i PostgreSQL wstępnie skonfigurowane za HTTPS.