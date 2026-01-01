Wdróż FeatBit jednym kliknięciem.
Platforma open source do flag funkcji i eksperymentów, zbudowana jako samodzielnie hostowana alternatywa dla LaunchDarkly.
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Co możesz zbudować z FeatBit
FeatBit to platforma do zarządzania funkcjami klasy korporacyjnej, która umożliwia zespołom inżynierskim wdrażanie kodu za pomocą flag funkcji, przeprowadzanie stopniowego wdrażania, kierowanie do określonych segmentów użytkowników i natychmiastowe wycofywanie zmian bez ponownego wdrażania. Natywne zestawy SDK dla dziesięciu popularnych języków oraz serwer oceny w czasie rzeczywistym utrzymują synchronizację zmian flag między klientami w mniej niż sekundę.
Samodzielne hostowanie FeatBit na Twoim VPS przechowuje konfiguracje flag, zasady targetowania użytkowników i dzienniki audytu w infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz, bez opłat za stanowisko i bez miesięcznych limitów oceny. Wdrożenie zawiera interfejs zarządzania, API, serwer oceny, usługę analityczną i PostgreSQL wstępnie skonfigurowane za HTTPS.
Główne cechy FeatBit
Strumieniowanie flag w czasie rzeczywistym
Dedykowany serwer ewaluacyjny przesyła aktualizacje flag do zestawów SDK przez WebSockets, dzięki czemu zmiany wchodzą w życie u klientów w ciągu milisekund od przełączenia.
Ukierunkowane wdrożenia dla użytkowników
Wdrażaj funkcje według procentu, atrybutu użytkownika lub nazwanego segmentu, i łącz zasady, aby kontrolować wydania dla określonych kohort przed globalnym wdrożeniem.
Natywne eksperymenty A/B
Powiąż warianty flag z metrykami produktu i przeprowadzaj eksperymenty od początku do końca z wbudowaną analityką, eliminując potrzebę korzystania z oddzielnego narzędzia do eksperymentów.
Dziesięć oficjalnych SDK
SDK serwera i klienta dla JavaScript, Java, .NET, Go, Python, Node, PHP, Rust, Android i iOS integrują flagi w dowolny stos produkcyjny.
Rejestr audytu i historia
Każda zmiana flagi, segmentu i reguły jest rejestrowana wraz z aktorem, sygnaturą czasową i różnicą, co sprawia, że wycofywanie zmian i przeglądy zgodności są proste.
Określanie zakresu projektu i środowiska
Organizuj flagi w projekty z izolowanymi środowiskami deweloperskimi, testowymi i produkcyjnymi, każde z własnymi kluczami SDK i regułami targetowania.
Dlaczego warto uruchomić FeatBit na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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