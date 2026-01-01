Wdróż BroadcastChannel jednym kliknięciem instalacji.
Zmień dowolny publiczny kanał Telegrama w przyjazny dla SEO mikroblog, bez JavaScriptu po stronie klienta i z automatycznymi kanałami RSS.
Wybierz plan VPS dla BroadcastChannel
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z BroadcastChannel
BroadcastChannel to platforma oparta na Astro o otwartym kodzie źródłowym, która konwertuje publiczne kanały Telegrama w pełni funkcjonalne mikroblogi. Zamiast utrzymywać tradycyjny CMS, piszesz posty w Telegramie, a BroadcastChannel generuje szybką, zoptymalizowaną pod kątem SEO stronę internetową, którą Twoja publiczność może przeglądać. Każda wiadomość staje się stroną z odpowiednimi metadanymi, mapą witryny i podwójnymi kanałami RSS w formatach XML i JSON dla czytników kanałów i agregatorów treści.
Samodzielne hostowanie na własnym VPS-ie daje Ci własną domenę i pełną kontrolę nad opublikowaną treścią, bez zależności od Vercel, Cloudflare Pages ani żadnej innej zewnętrznej platformy hostingowej. Powstała strona nie wysyła żadnego JavaScriptu do przeglądarki — jest szybka niezależnie od połączenia i bardzo przyjazna dla robotów wyszukiwarek.
Główne cechy BroadcastChannel
Telegram jako CMS
Pisz posty w Telegramie jak zwykle — BroadcastChannel pobiera je i automatycznie publikuje na Twojej stronie bez żadnych dodatkowych kroków.
Zero Client JavaScript
Strony są w pełni renderowane po stronie serwera, bez wysyłania JavaScriptu do przeglądarki, co zapewnia szybkie czasy ładowania i wysokie wyniki SEO.
Wbudowane kanały RSS
Każdy blog automatycznie otrzymuje kanały RSS w formatach XML i JSON, dzięki czemu czytelnicy mogą subskrybować je za pośrednictwem dowolnego agregatora kanałów lub aplikacji do czytania.
SEO i Mapy witryn
Automatycznie generowane mapy witryn, czyste adresy URL i odpowiednie meta tagi sprawiają, że Twoje treści są wykrywalne przez wyszukiwarki od pierwszego dnia.
Integracja linków społecznościowych
Połącz profile Telegram, Twitter, GitHub, Mastodon, Bluesky i Discord z nawigacji witryny bez pisania niestandardowego kodu.
Dlaczego warto uruchomić BroadcastChannel na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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