BroadcastChannel to platforma oparta na Astro o otwartym kodzie źródłowym, która konwertuje publiczne kanały Telegrama w pełni funkcjonalne mikroblogi. Zamiast utrzymywać tradycyjny CMS, piszesz posty w Telegramie, a BroadcastChannel generuje szybką, zoptymalizowaną pod kątem SEO stronę internetową, którą Twoja publiczność może przeglądać. Każda wiadomość staje się stroną z odpowiednimi metadanymi, mapą witryny i podwójnymi kanałami RSS w formatach XML i JSON dla czytników kanałów i agregatorów treści.

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