dashdot to lekki, otwarty pulpit nawigacyjny serwera, stworzony dla samodzielnych hosterów, którzy chcą mieć piękny, szybki podgląd najważniejszych parametrów swojego VPS. W przeciwieństwie do pełnych stosów monitorujących, które wymagają baz danych, agentów i złożonej konfiguracji, dashdot działa jako pojedynczy kontener — wdróż go, a obciążenie procesora, zużycie pamięci RAM, pojemność pamięci masowej i przepustowość sieci pojawią się natychmiast, bez żadnej konfiguracji.

Szklany interfejs został zaprojektowany tak, aby można go było przypiąć w karcie przeglądarki lub wyświetlić na ekranie zamontowanym na ścianie. Ponieważ odczytuje metryki systemowe bezpośrednio z hosta, wszystko pozostaje w Twojej własnej infrastrukturze — bez zewnętrznej telemetrii, bez wymaganych kont, bez danych opuszczających Twój serwer.