Do 69% zniżki na dashdot

Wdróż dashdot jednym kliknięciem.

Minimalistyczny panel serwera pokazujący statystyki CPU, RAM, pamięci masowej i sieci w czasie rzeczywistym, z nowoczesnym, glassmorficznym designem.

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VPS zarządzany przez AI
23,99  zł /mies.
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30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
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68% zniżki
KVM 1
74,99  zł
23,99  zł /mies.
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Uzyskaj 24 mies. za 575,76 zł (standardowa cena 1.799,76 zł). Odnów za 51,99 zł/mies.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
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62% zniżki
KVM 2
91,99  zł
34,99  zł /mies.
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Uzyskaj 24 mies. za 839,76 zł (standardowa cena 2.207,76 zł). Odnów za 64,99 zł/mies.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
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46,99  zł /mies.
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Uzyskaj 24 mies. za 1.127,76 zł (standardowa cena 3.695,76 zł). Odnów za 119,99 zł/mies.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99  zł
93,99  zł /mies.
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Uzyskaj 24 mies. za 2.255,76 zł (standardowa cena 6.671,76 zł). Odnów za 213,99 zł/mies.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99  zł
23,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 575,76 zł (standardowa cena 1.799,76 zł). Odnów za 51,99 zł/mies.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
62% zniżki
KVM 2
91,99  zł
34,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 839,76 zł (standardowa cena 2.207,76 zł). Odnów za 64,99 zł/mies.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99  zł
46,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 1.127,76 zł (standardowa cena 3.695,76 zł). Odnów za 119,99 zł/mies.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99  zł
93,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 2.255,76 zł (standardowa cena 6.671,76 zł). Odnów za 213,99 zł/mies.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z dashdot

dashdot to lekki, otwarty pulpit nawigacyjny serwera, stworzony dla samodzielnych hosterów, którzy chcą mieć piękny, szybki podgląd najważniejszych parametrów swojego VPS. W przeciwieństwie do pełnych stosów monitorujących, które wymagają baz danych, agentów i złożonej konfiguracji, dashdot działa jako pojedynczy kontener — wdróż go, a obciążenie procesora, zużycie pamięci RAM, pojemność pamięci masowej i przepustowość sieci pojawią się natychmiast, bez żadnej konfiguracji.

Szklany interfejs został zaprojektowany tak, aby można go było przypiąć w karcie przeglądarki lub wyświetlić na ekranie zamontowanym na ścianie. Ponieważ odczytuje metryki systemowe bezpośrednio z hosta, wszystko pozostaje w Twojej własnej infrastrukturze — bez zewnętrznej telemetrii, bez wymaganych kont, bez danych opuszczających Twój serwer.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy dashdot

Dane systemowe w czasie rzeczywistym

Obciążenie procesora na żywo, użycie pamięci RAM, pojemność pamięci masowej i przepustowość sieci aktualizują się na bieżąco, dzięki czemu zawsze widzisz aktualny stan Twojego serwera na pierwszy rzut oka.

Bezkonfiguracyjne wdrożenie

Bez bazy danych, bez agentów, bez kreatora konfiguracji — jeden kontener uruchamia się, a statystyki Twojego serwera pojawiają się natychmiast bez żadnej ręcznej konfiguracji.

Monitorowanie temperatury procesora

Czujniki temperatury sprzętu są odczytywane bezpośrednio z hosta, dając Ci wczesne ostrzeżenie o problemach termicznych, zanim wpłyną na wydajność.

Design glassmorficzny

Interfejs użytkownika z matowego szkła został stworzony, aby można go było przypiąć w zakładce przeglądarki lub wyświetlać na dedykowanym monitorze jako tablicę statusu serwera na żywo.

Niewielki ślad

dashdot zużywa minimalne własne zasoby procesora i pamięci RAM, więc narzut monitorowania nie wpływa znacząco na zasoby, które mierzy.

Dlaczego warto uruchomić dashdot na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
Rozpocznij
Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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