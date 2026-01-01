Wdróż dashdot jednym kliknięciem.
Minimalistyczny panel serwera pokazujący statystyki CPU, RAM, pamięci masowej i sieci w czasie rzeczywistym, z nowoczesnym, glassmorficznym designem.
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Co możesz zbudować z dashdot
dashdot to lekki, otwarty pulpit nawigacyjny serwera, stworzony dla samodzielnych hosterów, którzy chcą mieć piękny, szybki podgląd najważniejszych parametrów swojego VPS. W przeciwieństwie do pełnych stosów monitorujących, które wymagają baz danych, agentów i złożonej konfiguracji, dashdot działa jako pojedynczy kontener — wdróż go, a obciążenie procesora, zużycie pamięci RAM, pojemność pamięci masowej i przepustowość sieci pojawią się natychmiast, bez żadnej konfiguracji.
Szklany interfejs został zaprojektowany tak, aby można go było przypiąć w karcie przeglądarki lub wyświetlić na ekranie zamontowanym na ścianie. Ponieważ odczytuje metryki systemowe bezpośrednio z hosta, wszystko pozostaje w Twojej własnej infrastrukturze — bez zewnętrznej telemetrii, bez wymaganych kont, bez danych opuszczających Twój serwer.
Główne cechy dashdot
Dane systemowe w czasie rzeczywistym
Obciążenie procesora na żywo, użycie pamięci RAM, pojemność pamięci masowej i przepustowość sieci aktualizują się na bieżąco, dzięki czemu zawsze widzisz aktualny stan Twojego serwera na pierwszy rzut oka.
Bezkonfiguracyjne wdrożenie
Bez bazy danych, bez agentów, bez kreatora konfiguracji — jeden kontener uruchamia się, a statystyki Twojego serwera pojawiają się natychmiast bez żadnej ręcznej konfiguracji.
Monitorowanie temperatury procesora
Czujniki temperatury sprzętu są odczytywane bezpośrednio z hosta, dając Ci wczesne ostrzeżenie o problemach termicznych, zanim wpłyną na wydajność.
Design glassmorficzny
Interfejs użytkownika z matowego szkła został stworzony, aby można go było przypiąć w zakładce przeglądarki lub wyświetlać na dedykowanym monitorze jako tablicę statusu serwera na żywo.
Niewielki ślad
dashdot zużywa minimalne własne zasoby procesora i pamięci RAM, więc narzut monitorowania nie wpływa znacząco na zasoby, które mierzy.
Dlaczego warto uruchomić dashdot na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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