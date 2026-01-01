Docmost to nowoczesna, otwartoźródłowa alternatywa dla Notion i Confluence, zaprojektowana dla zespołów, które potrzebują wspólnej edycji w czasie rzeczywistym, bez kompromisów w zakresie prywatności, jakie niosą ze sobą platformy hostowane w chmurze. Wielu użytkowników może jednocześnie edytować tę samą stronę z bezkonfliktową synchronizacją, podczas gdy przestrzenie zapewniają wyraźne rozdzielenie między zespołami, projektami lub działami.

Samodzielne hostowanie Docmost na Twoim VPS oznacza, że Twoja wewnętrzna dokumentacja, decyzje architektoniczne i wrażliwa zawartość bazy wiedzy nigdy nie opuszczają Twojej infrastruktury. Dołączona baza danych PostgreSQL i pamięć podręczna Redis zapewniają wydajność i niezawodność, jakiej wymaga wspólna edycja, a trwała pamięć masowa chroni Twoją dokumentację podczas aktualizacji.