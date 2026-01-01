Wdróż Docmost jednym kliknięciem.
Open-source'owa platforma wiki do współpracy z edycją w czasie rzeczywistym, diagramami i przestrzeniami zespołowymi.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Docmost
Docmost to nowoczesna, otwartoźródłowa alternatywa dla Notion i Confluence, zaprojektowana dla zespołów, które potrzebują wspólnej edycji w czasie rzeczywistym, bez kompromisów w zakresie prywatności, jakie niosą ze sobą platformy hostowane w chmurze. Wielu użytkowników może jednocześnie edytować tę samą stronę z bezkonfliktową synchronizacją, podczas gdy przestrzenie zapewniają wyraźne rozdzielenie między zespołami, projektami lub działami.
Samodzielne hostowanie Docmost na Twoim VPS oznacza, że Twoja wewnętrzna dokumentacja, decyzje architektoniczne i wrażliwa zawartość bazy wiedzy nigdy nie opuszczają Twojej infrastruktury. Dołączona baza danych PostgreSQL i pamięć podręczna Redis zapewniają wydajność i niezawodność, jakiej wymaga wspólna edycja, a trwała pamięć masowa chroni Twoją dokumentację podczas aktualizacji.
Główne cechy Docmost
Współedycja w czasie rzeczywistym
Wielu członków zespołu może jednocześnie edytować tę samą stronę, korzystając z bezkonfliktowej synchronizacji, która jest natychmiastowa i naturalna.
Wbudowane diagramowanie
Draw.io, Excalidraw i Mermaid są dostępne bezpośrednio w edytorze, dzięki czemu dokumentacja wizualna pozostaje obok treści pisemnych.
Organizacja kosmiczna
Oddziel treści według zespołu, projektu lub działu za pomocą indywidualnych przestrzeni, każda z własnymi członkami i ustawieniami uprawnień.
Szczegółowe uprawnienia
Grupy użytkowników i kontrole dostępu na poziomie strony pozwalają Ci udostępniać właściwe treści właściwym osobom w całej Twojej organizacji.
Pełna historia wersji
Każda zmiana jest rejestrowana, dzięki czemu możesz przeglądać poprzednie poprawki lub przywrócić poprzednią wersję dowolnej strony w dowolnym momencie.
Dlaczego warto uruchomić Docmost na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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