Wdróż Apache Zeppelin jednym kliknięciem.
Notatnik internetowy do interaktywnej analizy danych ze Spark, SQL, Scala, Python i R w jednym wspólnym obszarze roboczym.
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Co możesz zbudować z Apache Zeppelin
Apache Zeppelin to otwartoźródłowy notatnik internetowy stworzony do interaktywnej analizy danych na dużą skalę, na silnikach takich jak Apache Spark, Flink i Hive. W przeciwieństwie do notatników jednojazycznych, Zeppelin wykorzystuje architekturę interpretera z możliwością podłączania wtyczek, która pozwala na łączenie w jednej notatce akapitów w Scali, SQL, Pythonie, R i powłoce z wykorzystaniem współdzielonych danych, a wyniki są przekazywane między językami za pośrednictwem wbudowanego formatu tabelarycznego.
Samodzielne hostowanie Zeppelina na VPS utrzymuje notatniki, połączenia z zestawami danych i dane uwierzytelniające interpretera w Twoim własnym środowisku, eliminuje opłaty za użytkownika w zarządzanych usługach notatników i daje Ci pełną kontrolę nad konfiguracją Sparka, pamięcią JVM i zarządzaniem zależnościami.
Główne cechy Apache Zeppelin
Wielojęzyczne akapity
Mieszaj Scala, SQL, Python, R, Markdown i shell w ramach jednej notatki, używając interpreterów Zeppelin, z wynikami współdzielonymi między językami.
Natywna integracja Spark
Połącz się z Apache Spark od razu, aby realizować rozproszone przetwarzanie danych, uczenie maszynowe i obciążenia strumieniowe bez ręcznej konfiguracji.
Wbudowane wizualizacje
Przekształć dowolny wynik SQL lub DataFrame w wykresy słupkowe, liniowe, kołowe, punktowe lub przestawne, bez kodu do tworzenia wykresów i dynamicznych pól formularza.
Ekosystem interpretera
Wykonuj zapytania do baz danych JDBC, Flink, Hive, Cassandra, Elasticsearch i wielu innych systemów za pośrednictwem wymiennych interpreterów konfigurowanych dla każdej notatki.
Wspólne notatniki
Udostępniaj notatki na żywo za pomocą adresu URL, osadzaj je w pulpitach nawigacyjnych i planuj je za pomocą wbudowanego harmonogramu cron do automatycznego raportowania.
Dlaczego warto uruchomić Apache Zeppelin na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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