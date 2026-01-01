Apache Zeppelin to otwartoźródłowy notatnik internetowy stworzony do interaktywnej analizy danych na dużą skalę, na silnikach takich jak Apache Spark, Flink i Hive. W przeciwieństwie do notatników jednojazycznych, Zeppelin wykorzystuje architekturę interpretera z możliwością podłączania wtyczek, która pozwala na łączenie w jednej notatce akapitów w Scali, SQL, Pythonie, R i powłoce z wykorzystaniem współdzielonych danych, a wyniki są przekazywane między językami za pośrednictwem wbudowanego formatu tabelarycznego.

Samodzielne hostowanie Zeppelina na VPS utrzymuje notatniki, połączenia z zestawami danych i dane uwierzytelniające interpretera w Twoim własnym środowisku, eliminuje opłaty za użytkownika w zarządzanych usługach notatników i daje Ci pełną kontrolę nad konfiguracją Sparka, pamięcią JVM i zarządzaniem zależnościami.