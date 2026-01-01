Jotty to minimalistyczne, samodzielnie hostowane narzędzie zwiększające produktywność, które przechowuje wszystko w plikach Markdown i JSON — bez konieczności utrzymywania bazy danych. Łączy edytor WYSIWYG TipTap do tworzenia rozbudowanych notatek i list kontrolnych z tablicami Kanban i podstawowym śledzeniem czasu, obejmując codzienne zarządzanie zadaniami bez zbędnej złożoności.

Uruchomienie Jotty na własnym VPS oznacza, że Twoje notatki i listy zadań pozostają prywatne, dostępne z dowolnego urządzenia i wolne od opłat abonamentowych. Obsługa wielu użytkowników z panelem administracyjnym pozwala rodzinom lub małym zespołom dzielić jedną instancję z oddzielnymi kolekcjami notatek i opcjonalnym wspólnym udostępnianiem za pośrednictwem linków.