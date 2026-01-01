Wdróż Jotty jednym kliknięciem.
Lekka, oparta na plikach aplikacja do notatek i zarządzania zadaniami z tablicami Kanban i obsługą Markdown — nie wymaga bazy danych.
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Co możesz zbudować z Jotty
Jotty to minimalistyczne, samodzielnie hostowane narzędzie zwiększające produktywność, które przechowuje wszystko w plikach Markdown i JSON — bez konieczności utrzymywania bazy danych. Łączy edytor WYSIWYG TipTap do tworzenia rozbudowanych notatek i list kontrolnych z tablicami Kanban i podstawowym śledzeniem czasu, obejmując codzienne zarządzanie zadaniami bez zbędnej złożoności.
Uruchomienie Jotty na własnym VPS oznacza, że Twoje notatki i listy zadań pozostają prywatne, dostępne z dowolnego urządzenia i wolne od opłat abonamentowych. Obsługa wielu użytkowników z panelem administracyjnym pozwala rodzinom lub małym zespołom dzielić jedną instancję z oddzielnymi kolekcjami notatek i opcjonalnym wspólnym udostępnianiem za pośrednictwem linków.
Główne cechy Jotty
Pamięć plikowa
Notatki i zadania są zapisywane jako pliki Markdown i JSON — łatwe do tworzenia kopii zapasowych, kontrolowania wersji lub migracji bez zastrzeżonych narzędzi eksportowych.
Edytor tekstu sformatowanego
Edytor WYSIWYG oparty na TipTap obsługuje Markdown, bloki kodu z podświetlaniem składni oraz listy kontrolne „drag-and-drop” do efektywnego robienia notatek.
Tablice Kanban
Wizualizuj przepływy pracy zadań za pomocą tablic projektowych w stylu Kanban i wbudowanego śledzenia czasu, bez wdrażania rozbudowanej platformy do zarządzania projektami.
Wielodostęp
Panel administracyjny obsługuje wiele kont użytkowników z oddzielnymi kolekcjami notatek i udostępnianymi linkami do selektywnej współpracy.
Dlaczego warto uruchomić Jotty na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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